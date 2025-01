Lotteria Italia 2024, in Calabria venduti 155mila biglietti (+21%). Cosenza in pole tra le province, a Reggio l’incremento maggiore (+31)

Grande successo della Lotteria Italia 2024 in Calabria. Secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella regione sono stati venduti 155.360 tagliandi, per una crescita del 21% rispetto ai 128mila della scorsa edizione, scrive Agipronews. Cosenza resta in pole tra le province con 71.780 biglietti venduti (+17,4%), mentre l’aumento maggiore, pari al 31,4%, si registra a Reggio Calabria (38.440 biglietti). Crescita anche nel resto della regione: a Catanzaro raggiunta quota 27.860 (+18,2%), a Vibo Valentia si contano 9.760 tagliandi (+20,8%), mentre a Crotone il totale è pari a 7.520, per una crescita del 19,4%. Stasera l'estrazione dei biglietti vincenti nel corso della trasmissione "Affari Tuoi" condotta da Stefano De Martino.

A livello nazionale sono stati venduti 8,66 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato, conclude Agipronews, che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.