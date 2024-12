Catanzaro prima in Calabria per "Qualità della vita". A Reggio pesano "Giustizia e sicurezza". Cosenza, Vibo e Crotone in coda

La provincia che si affaccia sullo Stretto, su 107 aree metropolitane censite, si piazza ultima in classifica generale, perdendo 6 posizioni rispetto al 2023 . Il dato più pesante ha a che fare con Giustizia e sicurezza (ambito in cui precipita di 56 posizioni posizionandosi 82esima). A pesare anche la condizione di bambini, giovani e anziani, indicatore che mette la città e il suo territorio rispettivamente in 103esima, 104esime e 105esima posizione. Sale invece rispetto alla qualità di vita delle donne. Bene per quanto riguarda il Clima (16esima) e Cultura e tempo libero (96esima, più 11). Per il resto: Ricchezza e consumi (92esima, meno 4); Affari e lavoro (103esima, meno 6); Demografia e società (96esima, meno 21); Ambiente e servizi (107esima, invariata).

La performance peggiore d'Italia, nell'annuale classifica sulla "Qualità della vita" del Sole 24Ore , la fa registrare Reggio Calabria. La migliore in Calabria, come dato generale è invece Catanzaro.

Il capoluogo di Regione è 90esimo (lo scorso anno era 91esimo), anche se risulta fanalino di coda per Indice di litigiosità. Bene in fatto di clima (nella media tra soleggiamento, ondate di calore ed eventi estremi), meno su bambini - giovani e anziani, ok per occupazione femminile (dato in crescita del 16%). Salgono anche Ricchezza e consumi (+9); Affari e lavoro (+5); Giustizia e sicurezza (+3); Demografia e società (in pari). Giù Ambiente e Servizi (-3) e Cultura e tempo libero (-5).

Cosenza: 102esima, non bene per qualità della vita dei bambini (indice in cui si piazza 98esima), nè per giovani (100esima), anziani (93esima) e donne (con una variazione in difetto del 3,9% per occupazione). Salgono Ricchezza e consumi (97esima, +8); Affari e lavoro (98esima, +4) e Cultura e tempo libero (100esima, +4). Giù per Giustizia e sicurezza (71esima, -2), Demografia e società (99esima, -7); Ambiente e servizi (100esima, -7).

Vibo Valentia: 103esima, è la prima in classifica per furti con strappo e ultima per indice di fragilità urbana.