La Calabria è ultima per spesa sociale: mancano le risorse

Nelle scorse settimane, il Cnel ha diffuso il rapporto del suo Osservatorio nazionale servizi sociali 2024 in cui viene effettuata un’analisi qualitativa e comparativa della spesa dei Comuni nel 2021, con confronto temporale e tra territori provinciali e Ambiti territoriali sociali. L’analisi mette in evidenza le stringenti e significative criticità e i ritardi del sistema calabrese in tema di servizi sociali rispetto al resto del Paese. In particolare, la Calabria si conferma come la regione con il peggior livello di spesa sociale pro-capite, nonostante un aumento complessivo negli ultimi anni. Le cinque province con la spesa sociale pro-capite più bassa (nel 2021) si trovano tutte al Sud, con Vibo Valentia fanalino di coda con appena 16 euro pro-capite, seguita da Crotone (28 euro), Cosenza (35 euro), Caserta (38 euro) e Catanzaro (42 euro). Il dato diventa ancora più allarmante analizzando gli Ambiti Territoriali Sociali: il distretto di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, registra addirittura una spesa sociale di soli 7 euro pro-capite.