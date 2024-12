Biomasse nei Parchi, Legambiente Calabria critica duramente la proposta di legge del PD

Legambiente esprime profonda preoccupazione per la proposta di legge presentata dal Partito Democratico calabrese in Consiglio regionale, che mira all’abrogazione dell’articolo 14 della legge regionale n. 36/2024. Questo articolo introduce finalmente il divieto di realizzare impianti di produzione energetica alimentati a biomasse nei parchi nazionali e regionali con una potenza superiore a 10 MW termici, prevedendo anche il depotenziamento degli impianti già esistenti. Una misura che, seppur giudicata da Legambiente ancora insufficiente, rappresenta un primo passo importante. L’associazione, infatti, ritiene necessario estendere tale divieto a tutto il territorio regionale, vietando la costruzione o il mantenimento in esercizio di centrali a biomasse che producono esclusivamente energia elettrica. I consiglieri regionali promotori della proposta di abrogazione sostengono che tale iniziativa serva a tutelare un settore strategico per l’economia e l’ambiente regionale, citando come esempio la centrale a biomasse del Mercure, definita un modello “virtuoso” di produzione energetica sostenibile. Una tesi che Legambiente reputa surreale e priva di fondamento.

Legambiente, in una nota a firma di Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria, e Antonio Nicoletti, Responsabile Aree Protette Legambiente Nazionale, auspica che la Regione Calabria non faccia passi indietro e prosegua nella promozione di fonti energetiche davvero sostenibili, contrastando scelte insostenibili come il mantenimento in esercizio delle grandi centrali a biomasse. Centrale del Mercure: un impianto insostenibile Legambiente ha sempre espresso un giudizio fortemente negativo sulla centrale del Mercure, sia per la sua collocazione all’interno di un Parco Nazionale e in un’area tutelata da normative comunitarie, sia per le sue dimensioni e il tipo di attività. Si tratta di un impianto da 35 MW, autorizzato durante il governo Renzi contro il parere dell’Ente Parco e in violazione di normative ambientali. La centrale utilizza legno vergine che non proviene da filiere corte locali né da foreste gestite in modo sostenibile o certificato, contravvenendo così ai principi della Strategia europea per le foreste 2030. Questa strategia punta a migliorare la qualità delle produzioni forestali, favorire l’efficienza delle filiere foresta-legno e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse forestali.