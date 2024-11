Campionato mondiale pizza doc, quattro calabresi sugli scudi. Giuseppe Laganà, Alex Iezzi, Salvatore Lofaro e Domenico Mazzaferro TUTTI I PREMIATI

“Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio - ha detto a caldo Gagliotta - ripaga gli sforzi e le rinunce di una vita. Una felicità troppo grande che non riesco neanche ad esprimere quello che provo. So solo che questo premio è la prova che chi sbaglia, chi commette errori e vive anche storie difficili può riscattarsi nella vita, anche attraverso la pizza. A me la pizza ha cambiato la vita. Spero che anche tanti altri ragazzi che come me hanno avuto un passato difficile possano risollevarsi e cambiare vita”.

Si è svolto nei giorni scorsi a Capaccio (Paestum) il decimo campionato mondiale Pizza DOC. Tra i protagonisti anche tre brillanti pizzaioli calabresi che hanno raggiunto piazzamenti importanti nei vari concorsi in gara. Giuseppe Laganà da Amantea ha vinto il concorso di Pizza a Due, il villese Salvatore Lofaro è arrivato terzo nel concorso Pizza in pala, mentre Domenico Mazzaferro da Gioiosa Ionica è arrivato terzo nel concorso Pizza in teglia.

Daniele si è aggiudicato anche il premio “Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo” dedicato ai pizzaioli italiani all’estero. Una storia fantastica quella di Daniele che, grazie all’amore per la pizza, è riuscito a ribaltare la sua vita dopo un periodo difficile. Un percorso di rinascita, avvenuto proprio grazie all’amore per la pizza, che prima l’ha portato in giro per l’America del Nord e del Sud ed adesso in cima al Mondo Pizza. La pizza che gli ha permesso di diventare Campione Mondiale Pizza DOC 2024 è con una base di bisque di gamberi di Mazzara del Vallo, olio Evo, datterino rosso, fiordilatte ed olive taggiasche. In uscita si completa con stracciatella di bufala campana, tartarre d gambero di Mazzara del Vallo, zest di limone di Sorrento, germogli e fiori di barbabietola e mentuccia. Una vittoria ottenuta su poco meno di 900 pizze sfornate da più di 500 concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia ma soprattutto da oltre 30 Paesi di tutto il Mondo. Tantissimi concorrenti, infatti, sono arrivati da USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta ma soprattutto da tutta Europa. Un’edizione importante supportata dalla Regione Campania e dall’amministrazione comunale di Capaccio. Organizzato da Accademia Nazionale Pizza DOC” del presidente Antonio Giaccoli, il decimo Campionato Mondiale Pizza DOC si è tenuto da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2024 negli spazi del NEXT – Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio – Paestum.

“La decima edizione del Campionato Mondiale Pizza DOC è quella dei record. Un traguardo che diventa subito un nuovo punto di partenza per tutti noi. Un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori – ha affermato Giaccoli - Vedere persone partecipare da 30 Paesi esteri rappresenta il fatto che stiamo lavorando bene. L’Accademia ed il Campionato Mondiale Pizza DOC contribuiscono a valorizzare il Made in Italy ed il ruolo del pizzaiolo nel mondo. Il Campionato si conferma come un trampolino di lancio per pizzaioli emergenti”.

Questi i vincitori di tutte le categorie previste per la nona edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC:

- Campione Nazionale Pizza DOC 2024 – Pizza DOC in the World, Daniele Gagliotta, napoletano da Washington;

- “Miglior pizzaiolo italiano nel Mondo”, Daniele Gagliotta;

- “Miglior Pizzaiola DOC 2024”, Galdi Stella Lucia;

- Pizza Classica, vince Daniele Gagliotta, poi Luigi Piscitelli, Giovanni Viterale;

- Pizza Margherita DOC, primo posto per Fabio Autiero da Cercola (Na), Lorenzo Pitone, ex aequo per Madys Wojciech e Sergio Russo;

- Pizza Contemporanea, primo posto per il canadese di Montreal Sauve Simon, poi il koreano Giani Jeong, terzo posto ex aequo l’ebolitano brasiliano Daniele Branca ed il napoletano parigino Giuseppe Cutraro;

- Pizza a Ruota di Carro, vince il napoletano Luigi Foria, secondo Serafino La Corte, terzo Ciro De Cicco;

- Pizza in Teglia, vince il casertano Cosimo Chiodi, poi ex aequo per Alex Iezzi e Gianluca Abbate, infine Domenico Mazzaferro;

- Pizza in Pala, vince il tarantino Gabriele Ferrarese, poi il salernitano Giuseppe Avallone, chiude Salvatore Lofaro;

- Pinsa Romana, vince il piemontese Biagio Valerio, poi Luigi Montella, infine Diego Palladino in ex aequo con Tony Scalioti;

- Pizza senza Glutine, vince Gianmarco Costabile, poi Enrico Tremamondo, infine Vincenzo Marruocco;

- Pizza Fritta, primo posto per il napoletano Carmine Apetino, poi Fabio Strazzella e Fabio Autiero;

- Fritti, primo posto per il pompeiano Rosario Cesarano, poi Antonio Spatuzzi, infine Simone Taglienti;

- Pizza Gourmet, vince il piemontese Biagio Valerio, poi Gabriele Ferrarese, Muntyan Stella;

- Pizza Brand, vince Errico Porzio in ex aequo con il napoletano francese Peppe Pizzeria, poi Da Zero, infine Manuè in ex aequo con Vecchia Napoli;

- Pizza in Team, primo posto Doc Bro con Percolla Federico Carmelo, Diego Palladino, Andrea Serra, Stefano Salvadore, secondo posto per New Sud 351 con Ferrarese Gabriele, poi Ciro Miccoli, Fabio Strazzella, Angelo Buzzacchino, terzo posto per Team Las Vegas con Alessandrelli Marco, poi Stella Lucia Galdi, Gabriele Passarelli e Alberto Paolino;

- Pizza a due, vince il calabrese Giuseppe Laganà ed il salernitano Mariano Cuccurullo, secondo Emanuele Del Prete e Gianluca Lamberti, poi Marius Nistor Cristian e Antonino Ganci;

- Trofeo Panuozzo DOC, primo Raffaele Carotenuto da Boscoreale (Na), secondo Domenico Afeltra, terzo Pio Bruno;

- Pizza DOC Lovers, vince Cosimo Sternativo, poi Alessandro Memoli ed infine Alessandra Landi;

- Pizza più larga, vince l’argentino Javier Dotta, poi Roberto Lo Popolo, terzi ex aequo per Andres Tul e Alessandro Musciagna;

- Pizza più veloce, vince Luigi Pappacena, secondo Giorgio Del Fiume, terzo Gianluca Montemurro

- Pizza Free Style, vince Aniello Mansi in ex aequo con Andres Tul dall’Ecuador, secondo Rudny Lopez ed infine Rocco Armandi;

Premi speciali per: Peppe Cutraro come Miglior Pizzaiolo Italiano in Europa; dalla Korea del Sud Jeong Giani come Miglior Team Pizza DOC Asia; l’albanese Ilir Avdulai come Miglior Pizzaiolo Straniero in Italia e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la categoria Pizza Social, invece, tutto ancora da decidere. Tutte le pizze gareggianti durante i tre giorni del Campionato saranno inserite sui canali social del Campionato e votate dal 22 novembre al 06 dicembre prossimo. La pizza eletta sui social media sarà premiata al prossimo Pizza DOC Awards 2024, che si terranno lunedì 9 dicembre al Salone Margherita di Napoli.