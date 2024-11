Climate Pride, a Roma anche Legambiente Calabria con i suoi giovani per un futuro sostenibile

La società civile ha risposto con forza e determinazione in un momento storico in cui le politiche internazionali sembrano allontanarsi sempre di più dagli obiettivi di sostenibilità. Tra i partecipanti, anche un numeroso gruppo di soci di Legambiente Calabria, tra cui molti giovani, che sono giunti nella capitale dopo un lungo viaggio in autobus. La Calabria è infatti tra le regioni più vulnerabili agli effetti devastanti del cambiamento climatico, rischiando di pagare un prezzo molto alto che colpirà in particolare le generazioni più giovani, già esposte a una serie di ingiustizie sociali ed ecologiche.

Oltre 50 realtà sociali e ambientaliste hanno preso parte ieri a una grande mobilitazione a Roma, chiedendo alla COP29 un impegno concreto per la transizione ecologica e per combattere la crisi climatica. L'evento, che ha visto una partecipata street parade gioiosa e creativa, si è inserito nel quadro delle mobilitazioni globali durante la COP29 in corso in Azerbaijan, dove i leader mondiali sono stati sollecitati ad adottare politiche ambiziose per fermare il cambiamento climatico e affrontare la perdita di biodiversità.

“I ragazzi e le ragazze che sono arrivati a Roma per far sentire la loro voce – ha dichiarato Domenico Saragò, referente dello Youth4Planet di Legambiente Calabria – dimostrano ancora una volta che la questione ambientale rappresenta una priorità per la nostra generazione. La Calabria, una terra straordinariamente ricca di risorse naturali, rischia oggi di essere tra le regioni più colpite dalla crisi climatica. Il nostro impegno è per il futuro e per il diritto a vivere in un mondo giusto e sostenibile”.

“La Calabria, insieme a tante altre realtà, ha deciso di non rimanere in silenzio, ma di scendere in piazza, di impegnarsi, di battersi per la tutela del nostro territorio e per il nostro benessere collettivo – ha dichiarato Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. – È un momento storico in cui dobbiamo tutti prendere consapevolezza della necessità di azioni concrete e immediate per contrastare il cambiamento climatico.”