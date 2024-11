Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta nuovo segretario generale

E’ Vincenzo Fausto Pagnotta il nuovo segretario generale della Fit Cisl Calabria. Lo ha deciso il Consiglio generale regionale della categoria cislina che in Calabria rappresenta più di tremila lavoratori dei trasporti. Presenti ai lavori il segretario generale nazionale della Fit Cisl Salvatore Pellecchia e l’intera segreteria, il segretario generale della Cisl Calabria Tonino Russo, i segretari delle Ust Cisl Magna Grecia Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza.

Iscritto alla Cisl dal 1991, dopo una serie di rilevanti incarichi nella Fit, quale segretario territoriale, regionale e tutt’ora coordinatore nazionale, Vincenzo Fausto Pagnotta succede alla guida della Fit-Calabria a Giuseppe Larizza, al quale vanno i ringraziamenti di tutta l’organizzazione regionale per l’egregio lavoro svolto in questi difficili anni. «Bisogna riprendere il confronto sulle tematiche infrastrutturali aperte per la Calabria - ha detto Pagnotta nel suo intervento -. Le carenze nelle infrastrutture rischiano di aggravare ulteriormente ed irreparabilmente la mancata crescita della regione. La Calabria non è in grado di competere proprio perché gli investitori importanti sono scoraggiati dalle carenze infrastrutturali ad intervenire sul nostro territorio. Perdiamo investimenti che potrebbero dare dignità al lavoro e creare occasioni di sviluppo. Per questo ci attiveremo da subito a richiedere tavoli settoriali urgenti per recuperare ritardi che rischiano di diventare insormontabili».