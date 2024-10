Scuola, in Calabria 52 cattedre da assegnare ai prof di religione cattolica

Nei giorni scorsi l’Ufficio scolastico regionale ha fatto chiarezza sulle cattedre disponibili per i vincitori del concorso a cattedra riservato ai docenti di religione cattolica nelle scuole di primo e secondo grado. Si tratta di 52 posti in tutta la regione, con l’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano in testa grazie a 14 cattedre disponibili. A seguire Reggio Calabria-Bova con 10 disponibilità e Catanzaro-Squillace con 7 come Crotone-Santa Severina. Quindi 5 nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, 4 a Rossano-Cariati e 2 a Cassano e Oppido-Palmi, 1 a San Marco Argentano-Scalea. Nessuna cattedra disponibile nelle diocesi di Lungro, Locri-Gerace e Lamezia Terme.

Il provvedimento di ripartizione dei posti vergato dall’Ufficio scolastico regionale è stato necessario per l’integrazione, nei giorni scorsi, delle cattedre messe a disposizione nelle varie diocesi.