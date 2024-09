Dieta Mediterranea: protocollo d'intesa tra l'Accademia Cucina Mediterranea di Spilinga e quella di Nicotera

Siglato tra Corrado Rossi, Direttore dell'Accademia Internazionale Cucina Mediterranea" di Spilinga e Antonio Leonardo Montuoro, Presidente dell'Accademia “Internazionale della Dieta Mediterranea" di Nicotera un protocollo d'intesa con lo scopo di valorizzare della Dieta Mediterranea attraverso seminari, workshop e incontri. "È già in programma per i prossimi mesi un calendario ricco di incontri. Oggi più di ieri c'è bisogno di cibo sano e l’alimentazione "protettiva" della dieta mediterranea è di fondamentale importanza per gli individui di tutte le età. Miriamo a valorizzare i principi cardine della Dieta Mediterranea anche attraverso le cooking class rivolte ad un pubblico proveniente da tutto il mondo”, afferma Corrado Rossi, Direttore dell'Aicm e Ambasciatore della Dieta Mediterranea

“Ultimamente abbiamo avuto come ospiti un nutrito gruppo di turisti provenienti dall'Australia ed un tour operator dalla Romania. Ci aspettiamo nei prossimi mesi turisti dal Canada ai quali somministreremo un breve test sulla "conoscenza della Dieta Mediterranea". L'intento è quello di creare un vero e proprio osservatorio sul turismo e sulla conoscenza della Dieta Mediterranea all'interno della nostra Accademia", aggiunge.