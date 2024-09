Personale sanitario, arriva in Calabria la campagna della Fp Cgil “Curiamoci di noi”

Arriva in Calabria la campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo” promossa da Funzione pubblica Cgil.

Una campagna di ascolto del territorio che sta toccando tutte le regioni italiane a difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori della sanità per sollecitare investimenti su professionalità e prospettive di un comparto fondamentale per i cittadini e il Paese.

Alla presenza, oltre che dei dirigenti regionali anche di quelli locali, a dare il via alla prima tappa sarà il primo ottobre alle 11 all’ospedale Spoke di Vibo Valentia il Segretario Nazionale della Fp Cgil Medici Andrea Filippi. La campagna proseguirà alle 16 presso la Casa e Ospedale di Comunità di Mesoraca (Kr).

Il 2 ottobre la staffetta passerà nelle mani del territorio reggino andando a toccare alle 10 l’ospedale spoke di Locri e alle 15 quello di Polistena. Saranno presenti il Segretario Nazionale Fp Cgil con delega alla Sanità Michele Vannini e il Segretario Nazionale della Fp Cgil Medici Andrea Filippi.

Tappa a Cosenza il 3 ottobre con il Segretario Nazionale Fp Cgil con delega alla Sanità Michele Vannini. Alle 10 la Funzione Pubblica sarà alla Centrale operativa 118 di Cosenza e alle 13 all’Ospedale Hub Annunziata di Cosenza.

La campagna si concluderà il 4 ottobre alle 11 nell’Ospedale Spoke di Castrovillari con il Segretario Nazionale Fp Cgil con delega alla Sanità Michele Vannini.

Quattro intensi giorni di lavoro, di ascolto e confronto con il personale sanitario per partire dalle piaghe, che ben conosciamo, per provare a immaginare e costruire un nuovo modello sanitario. Il tour sarà anche occasione di discutere delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità.