Anche in Calabria la Cgil scenderà in piazza per protestare contro il ddl sicurezza, "un provvedimento pericoloso per la democrazia del Paese". I presidi saranno oggi 25 settembre a Catanzaro ore 16.30 in piazza Prefettura, a Castrovillari alle ore 15 in piazza municipio, a Reggio Calabria alle ore 17.30 davanti alla prefettura, e a Vibo Valentia alle ore 16.30 sempre davanti alla prefettura.