Calabria protagonista al Salone di Genova, Varì: "Nella nautica siamo diventati una certezza"

Proprio per questo abbiamo deciso di supportare le imprese del comparto nautico anche qui a Genova , contribuendo in tal modo - oltre che con le diverse misure finanziarie di cui tante pmi del settore hanno beneficiato - all’ internazionalizzazione delle nostre imprese : uno sforzo che sta dando frutto sempre maggiori, tant’è vero che l’incremento annuale dell’export calabrese vanta numeri a due cifre ed è sul podio tra le regioni italiane”.

“Ogni anno - ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, al termine dei primi due giorni della 64esima kermesse nautica - il Salone di Genova stupisce e mostra a stakeholder e visitatori di tutto il mondo i grandissimi risultati di un settore che sta andando ‘a gonfie vele’. Il comparto, infatti, rappresenta una parte significativa anche per l’economia calabrese , in quanto l'incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare sul totale dell’economia della regione è pari a poco meno del 5% .

Bilancio altamente positivo per il 64mo Salone Nautico di Genova che ha visto la Calabria protagonista : un'edizione di conferme e di consolidamento di un settore in cui i numeri della crescita rimangono a due cifre.

“Peraltro – ha evidenziato Varì - questa fiera internazionale rappresenta una bella vetrina anche per i porti, che abbiamo voluto ospitare all’interno della collettiva regionale e che costituiscono molte volte il punto di accesso dei diportisti per visitare sia i borghi marinari che i territori più interni della Calabria, ricchi di arte, bellezza, cultura e prodotti enogastronomici.

Per sostenere al meglio tale opera di promozione territoriale abbiamo confezionato un claim, ‘ti Porto in Calabra’, che vuol essere un invito a visitare la nostra Regione e che è stato peraltro molto apprezzato dai visitatori, i quali, all’interno del nostro stand, rinnovato e molto elegante, hanno potuto apprezzare, su un ledwall imponente, meravigliose immagini dei luoghi più suggestivi del nostro territorio”.

“È stato inoltre bello ascoltare come anche lo sport legato al mare cresce in Calabria, grazie alle importanti regate che si tengono a Crotone, come evidenziato dal Club velico della città pitagorica, e dai mondiali giovanili di kitesurf che si svolgono a Gizzeria. La contemporanea presenza di Enti, imprese e associazioni presso lo stand regionale, nonché i talk che si sono tenuti, hanno costituito – ha rimarcato infine l’assessore Varì - momenti significativi per fare rete e consolidare sinergie per i tanti attori dell’economia del mare”