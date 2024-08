Gli studenti della Calabria “sedotti” dai Licei

I licei continuano a essere i più “scelti”, ma alle spalle avanzano gli Istituti tecnici e quelli professionali. La mappa delle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado - in attesa dello start alle lezioni, previsto per lunedì 16 settembre - mostra alcune tendenze interessanti. Già, perché sembra essere tramontata l’idea di una Calabria settata su corsi di studio tradizionali e poco incline alle novità. I dati emergono dalle iscrizioni online per l’anno scolastico 2024/2025, concluse sulla piattaforma unica.istruzione.gov.it.

Dunque, i Licei sono le scuole preferite da oltre la metà delle studentesse e degli studenti calabresi che frequenteranno le scuole secondarie di II grado il prossimo anno (57,0% delle iscrizioni); seguono gli istituti tecnici, scelti dal 31,7% dei giovani e gli istituti professionali dall’11,3%.

Analizzando i dati relativi agli indirizzi dei Licei emerge che il 15,7% frequenteranno lo scientifico, l’11,4% l’indirizzo “Scientifico – Opzione scienze applicate”, l’8,5% il Classico, il 6,2% l’indirizzo scienze umane e il 4,97% il linguistico.