Cosa fare a Ferragosto in Calabria: scopri cinque mete da non perdere tra mare, montagna e natura

Il 15 agosto, per tutti Ferragosto , si avvicina e quest'anno la data più "sensibile" dell'estate offre la possibilità di provare a godersi qualche giorno di relax anche per chi magari non è in ferie. Sì perché cadendo di martedì c'è la possibilità di provare a fare un bel ponte e trascorrere qualche giorno lontano dai ritmi forsennati della routine.In questo articolo, al di là di chi potrà permettersi qualche giorno in più di stacco, vi proponiamo cinque cose da fare in Calabria nel giorno di Ferragosto.

Preparazione: È consigliabile indossare scarpe da trekking adeguate e portare con sé acqua e cibo, specialmente durante le escursioni più lunghe. Sicurezza: Come sempre, è importante rispettare l'ambiente naturale e prestare attenzione ai cartelli e alle indicazioni lungo i sentieri. Miglior Periodo per Visitare: La primavera e l'autunno sono i periodi migliori per visitare le cascate, quando il clima è mite e la natura è particolarmente rigogliosa. Ma ciò non toglie che si possa fare un'escursione anche in estate.

Ambiente Naturale: L'area circostante è caratterizzata da una rigogliosa vegetazione mediterranea, con boschi di faggi, pini e lecci. La fauna locale include varie specie di uccelli, rettili e piccoli mammiferi. Accesso e Sentieri: Le cascate sono accessibili attraverso vari sentieri escursionistici che offrono viste panoramiche sul paesaggio dell'Aspromonte. I percorsi possono variare in difficoltà, rendendoli adatti sia per escursionisti esperti che per amanti della natura in cerca di una passeggiata più tranquilla. Attività Ricreative: Oltre all'escursionismo, l'area offre opportunità per il birdwatching, la fotografia naturalistica, e, in alcune aree, anche il nuoto nelle acque fresche del torrente, soprattutto nei mesi estivi.

Le cascate del Maesano offrono un'esperienza unica per chiunque ami la natura e desideri esplorare una delle aree più belle e incontaminate della Calabria.

Monte Cocuzzo (provincia di Cosenza)

Monte Cocuzzo è la vetta più alta della Catena Costiera, situata in Calabria, Italia. La sua imponente presenza e la bellezza del paesaggio circostante ne fanno una destinazione popolare per gli amanti della natura e gli escursionisti. Ecco alcune informazioni dettagliate su Monte Cocuzzo:

Caratteristiche di Monte Cocuzzo

Altezza e Geologia:

Monte Cocuzzo raggiunge un'altezza di 1.541 metri sul livello del mare. Il nome "Cocuzzo" deriva dalla parola greca "kakodzos," che significa "cima appuntita," un riferimento alla sua forma caratteristica.

Geologicamente, il monte è composto principalmente da rocce calcaree e dolomitiche, con fenomeni di carsismo che hanno creato varie formazioni come grotte e doline.

Ambiente Naturale:

La montagna è ricoperta da una varietà di vegetazione, inclusi boschi di faggio e pino laricio. A quote più basse, si trovano macchie di ginepro e arbusti tipici della macchia mediterranea.

La fauna include specie di mammiferi come volpi e cinghiali, oltre a numerose specie di uccelli.

Panorami e Viste:

Dalla cima di Monte Cocuzzo, i visitatori possono godere di una vista spettacolare sul Mar Tirreno e, in giornate limpide, possono scorgere le Isole Eolie e l'Etna in Sicilia.

Escursionismo e Attività Ricreative:

Monte Cocuzzo è una meta molto apprezzata per l'escursionismo. Ci sono diversi sentieri che variano in lunghezza e difficoltà, adatti a escursionisti di tutti i livelli.

L’area è anche popolare per il parapendio, grazie alle condizioni di vento favorevoli.

Clima:

Il clima di Monte Cocuzzo varia con l'altitudine. Gli inverni possono essere rigidi, con nevicate occasionali, mentre le estati sono generalmente fresche e piacevoli, il che rende la montagna una meta ideale per sfuggire al caldo estivo.

Consigli per i Visitatori

Preparazione: È consigliabile portare abbigliamento adatto per il trekking, scarpe da trekking robuste e sufficiente acqua e cibo per l’escursione.

Miglior Periodo per Visitare: La primavera e l’autunno sono i periodi ideali per visitare Monte Cocuzzo, grazie al clima mite e alla bellezza della flora locale. Ma ciò non toglie che si possa fare un'escursione anche in estate

Sicurezza: È importante seguire i sentieri segnati e prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, che possono cambiare rapidamente.

Monte Cocuzzo offre un'esperienza unica per chi desidera esplorare la bellezza naturale della Calabria e godere di viste mozzafiato su una delle regioni più affascinanti d'Italia.

Cascata del Campanaro (provincia di Catanzaro)

La Cascata Campanaro di Zagarise è un'altra affascinante destinazione naturale situata nel cuore della Sila Piccola, in Calabria. È famosa per la sua bellezza incontaminata e il suo facile accesso, rendendola una meta ideale per gli escursionisti e gli amanti della natura.

Caratteristiche del Sentiero e della Cascata

Descrizione della Cascata:

La cascata è situata nel Parco Nazionale della Sila, a poca distanza dal paese di Zagarise, in provincia di Catanzaro. La cascata è alimentata dal fiume Campanaro, che scorre attraverso la foresta prima di precipitare in una serie di salti d'acqua spettacolari.

La cascata ha un'altezza complessiva di circa 20 metri, e l'acqua cristallina si raccoglie in una piscina naturale alla base, circondata da una fitta vegetazione.

Il Sentiero:

Il sentiero che conduce alla Cascata Campanaro è ben segnalato e di facile percorrenza, adatto a escursionisti di tutti i livelli, inclusi famiglie con bambini.

La lunghezza del percorso è di circa 1,5 chilometri e si snoda attraverso una foresta di faggi e pini, offrendo un'esperienza immersiva nella natura. Il sentiero è caratterizzato da un lieve dislivello, rendendolo accessibile e piacevole per una passeggiata.

Ambiente Naturale:

Il sentiero è immerso in un contesto naturale incontaminato, con una ricca biodiversità che comprende flora e fauna tipiche della Sila Piccola. Gli escursionisti possono avvistare specie di uccelli, scoiattoli e altre forme di vita selvatica.

Lungo il percorso si possono osservare diverse specie di piante, inclusi licheni e felci, che prosperano grazie all'umidità dell'ambiente.

Attività e Punti di Interesse:

Oltre all'escursionismo, la zona è ideale per il birdwatching e la fotografia naturalistica. L'area offre numerosi punti panoramici da cui ammirare la cascata e il paesaggio circostante.

È possibile organizzare pic-nic nelle aree designate lungo il percorso, godendo della pace e della tranquillità della foresta.

Consigli per i Visitatori

Preparazione: È consigliabile indossare scarpe da trekking e abbigliamento adatto per escursioni in montagna. Portare con sé acqua, cibo e una fotocamera per catturare la bellezza del paesaggio.

Miglior Periodo per Visitare: La primavera e l'estate sono i periodi migliori per visitare la cascata, quando la natura è al suo massimo splendore e il clima è favorevole per l'escursionismo.

Sicurezza: Anche se il sentiero è relativamente semplice, è importante seguire i percorsi segnalati e rispettare l'ambiente naturale, evitando di lasciare rifiuti e disturbare la fauna locale.

Come Arrivare

Accesso: Per raggiungere il sentiero, si può partire da Zagarise, seguendo le indicazioni per il Parco Nazionale della Sila. Ci sono aree di parcheggio vicino all'inizio del sentiero per chi arriva in auto.

Le Cascate Campanaro di Zagarise rappresentano una meravigliosa occasione per immergersi nella bellezza naturale della Calabria, offrendo un'esperienza unica per chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Fare il bagno a Praia i Focu (provincia di Vibo)

Praia i Focu è una delle spiagge più belle e affascinanti della Calabria, situata sulla costa tirrenica, nel comune di Ricadi, nei pressi del famoso promontorio di Capo Vaticano. Questa spiaggia è rinomata per le sue acque cristalline e i paesaggi mozzafiato, rendendola una meta ideale per nuotare e rilassarsi.

Caratteristiche di Praia i Focu

Descrizione della Spiaggia:

Praia i Focu è una piccola baia accessibile principalmente via mare, grazie alla sua posizione nascosta tra le scogliere. La spiaggia è composta da sabbia bianca e fine, circondata da rocce e una vegetazione lussureggiante che offre ombra naturale.

L'acqua è limpida e assume tonalità che vanno dal turchese al blu profondo, rendendo la zona perfetta per il nuoto e lo snorkeling.

Ambiente e Paesaggio:

La spiaggia è incorniciata da alte scogliere che la proteggono dai venti, creando un microclima piacevole e tranquillo. Questa configurazione naturale contribuisce anche alla limpidezza dell'acqua.

Il fondale marino è ricco di vita, con formazioni rocciose, pesci colorati, e altre creature marine che si possono osservare facendo snorkeling.

Accesso e Logistica:

Accesso via Mare: Il modo più comune per raggiungere Praia i Focu è in barca, partendo dai vicini porti turistici di Tropea o Santa Maria. Ci sono diverse escursioni in barca che offrono il trasporto alla spiaggia e la possibilità di esplorare le altre baie della zona.

Accesso via Terra: Anche se meno comune, è possibile raggiungere la spiaggia a piedi seguendo sentieri non ufficiali che partono da Capo Vaticano. Tuttavia, questi percorsi possono essere ripidi e poco segnalati, quindi è necessario prestare attenzione e considerare la propria esperienza escursionistica.

Attività Ricreative:

Oltre al nuoto, Praia i Focu è ideale per lo snorkeling grazie alla visibilità eccellente e alla ricchezza di vita marina. I visitatori possono anche rilassarsi sulla sabbia e godere del panorama mozzafiato.

La tranquillità della baia la rende perfetta per chi cerca un'esperienza di mare più privata e lontana dalle affollate spiagge turistiche.

Consigli per i Visitatori

Preparazione: Portare con sé tutto il necessario per una giornata in spiaggia, compresi acqua, cibo, crema solare, e attrezzatura per lo snorkeling, poiché non ci sono strutture ricettive sulla spiaggia.

Sicurezza: È importante essere prudenti se si sceglie di accedere alla spiaggia via terra, poiché i sentieri possono essere accidentati e non sempre ben mantenuti.

Miglior Periodo per Visitare: I mesi estivi, da giugno a settembre, sono ideali per visitare Praia i Focu, quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli e il mare è calmo.

Curiosità

Nome: Il nome "Praia i Focu" deriva dal dialetto locale e significa "spiaggia del fuoco," probabilmente in riferimento al sole che illumina intensamente la baia durante il tramonto.

Location Cinematografica: La bellezza scenografica della zona ha reso Capo Vaticano e le sue spiagge famose non solo tra i turisti, ma anche come location per spot pubblicitari e film.

Visitare Praia i Focu è un’esperienza indimenticabile, offrendo una combinazione unica di natura incontaminata e mare cristallino, perfetta per chi cerca un rifugio di pace e bellezza sulla costa calabrese.

Una capatina ai Mercati Saraceni (provincia di Crotone)

Cosa Vedere:

Anche se oggi i mercati non sono più attivi, i resti archeologici offrono una finestra sul passato, con strutture in pietra che raccontano la storia di un'epoca di vivaci scambi commerciali.

I visitatori possono esplorare i resti degli edifici, ammirando le antiche tecniche costruttive e immaginando l'importanza di questo sito nel contesto storico dell'epoca.

Accesso e Logistica:

I Mercati Saraceni sono facilmente accessibili da Cirò Marina e rappresentano una tappa interessante per chi visita la zona. È consigliabile informarsi sugli orari di apertura e sulle eventuali visite guidate disponibili.

Altre Attrazioni nelle Vicinanze:

Oltre ai mercati, Cirò Marina offre una varietà di attrazioni turistiche, tra cui le sue spiagge, il porto turistico, e la ricca tradizione enogastronomica, famosa per il vino Cirò, uno dei più noti vini calabresi.

Consigli per i Visitatori

Stagione Ideale: La primavera e l’autunno sono i periodi migliori per visitare, grazie al clima mite che rende piacevoli le escursioni all’aperto.

Attività Culturali: Informarsi sugli eventi culturali locali, che spesso includono rievocazioni storiche e feste tradizionali che celebrano il patrimonio culturale di Cirò Marina.

Curiosità

Patrimonio Locale: I Mercati Saraceni sono parte integrante del patrimonio storico di Cirò Marina, che continua a preservare e valorizzare le proprie radici storiche e culturali attraverso la promozione del turismo e dell'educazione storica.

I Mercati Saraceni di Cirò Marina rappresentano un'importante eredità storica, un luogo che offre l'opportunità di esplorare le tracce del passato commerciale della Calabria e di apprezzare la ricca storia di questa regione affascinante.