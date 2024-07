Religione, in Calabria si cambia registro: concorsi per i nuovi docenti

Al via anche in Calabria e nel Cosentino l’iter del concorso straordinario (nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche l’ordinario) mirato a reclutare insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’Infanzia e Primaria e nella Secondaria. Gli Uffici scolastici sia regionale che provinciale hanno rilanciato l’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la costituzione delle commissioni chiamati a giudicare i candidati, che sicuramente saranno tanti. Anche se i posti in palio non sono molti. In Calabria, perché le selezioni saranno su base regionale e non provinciale, sono stati previsti 3 posti per Infanzia e Primaria, 52 per la Secondaria di primo e secondo grado. A livello nazionale si parla di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’Infanzia e della Primaria e 1.001 posti per la scuola Secondaria di primo e secondo grado. A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero. Sono organizzati: 2.164 posti per Infanzia e Primaria e 2.336 posti per la Secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428. La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

Anche in Calabria per candidarsi a entrare in commissione c’è tempo dalle 9 del 16 luglio alle 223:59 del 2 agosto 2024. «I professori universitari, i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti che intendono proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it», è spiegato.