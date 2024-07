Assemblea generale Cgil Calabria tra vertenze, campagna referendaria per il lavoro e contro l’autonomia differenziata

Si è tenuta oggi a Lamezia Terme l’Assemblea Generale della Cgil Calabria. Durante i lavori, ai quali ha partecipato il Segretario Organizzativo Cgil Nazionale Luigi Giove, è stato approvato il bilancio consuntivo 2023. Si è discusso inoltre della campagna per la raccolta firme per l’abrogazione della legge sull’Autonomia Differenziata, il cui comitato regionale si è costituito nella giornata di ieri. Per la Cgil si tratta di un passaggio di staffetta: venerdì il Segretario Landini depositerà in Corte di Cassazione le firme raccolte per i quattro quesiti referendari sul lavoro, promossi dalla Confederazione per un lavoro tutelato, sicuro, dignitoso, stabile. Una campagna che ha visto l’organizzazione impegnata a pieno, presidiando palmo a palmo i territori, le aziende, gli eventi culturali fino a raccogliere 25mila firme. Ora l’impegno si riverserà sulla campagna referendaria per abrogare l’autonomia differenziata. "Si tratta – ha affermato il Segretario Nazionale Luigi Giove – di una legge che produrrà grandi differenze all'interno del Paese e grandi ingiustizie; renderà tutti più deboli, anche le regioni che in questo momento pensano di essere più ricche e, soprattutto, condannerà una parte significativa del Paese a una condizione di minori diritti e tutele, ad essere cittadini di serie B”.

“Si prepara - ha aggiunto - un’estate nella quale chiameremo le italiane e gli italiani a un moto d'orgoglio, a rivendicare l'unità del nostro Paese e, soprattutto, a rivendicare tutti insieme un sistema solidale nel quale insieme si affrontano le difficoltà e insieme se ne esce fuori". Il Segretario generale Cgil Calabria Angelo Sposato nella relazione, ha rimarcato la necessità in Calabria di costruire un fronte ampio e popolare per i referendum, per cancellare le leggi che hanno reso precario il lavoro e che dividono il Paese con l'autonomia differenziata" Diversi gli ordini del giorno approvati: IL DISASTRO AMBIENTALE DI PALMI L’Assemblea Generale con la Filcams Cgil Calabria, Filcams Cgil Area Metropolitana Reggio Calabria , Cgil Area Metropolitana Reggio , Filt Cgil Calabria, visto il disastro ambientale che si sta consumando all'interno dello stabilimento ex RA.DI. di Palmi, oggi gestito da altra società, che sta mettendo a repentaglio la salute pubblica e l'ambiente, chiede alle Istituzioni a partire dalla Regione Calabria e dagli organismi di Governo, di trovare immediate soluzioni che salvaguardino la salute pubblica e l'ambiente; cosi come occorre occuparsi delle ricadute sociali ed economiche su attività turistiche e ricettive, agricole e di chiunque operi e lavori in quell'aria a partire dal Porto di Gioia Tauro che rischiano di subire danni alle proprie attività cosi come alle loro vite. C'è un ritardo inspiegabile nell'affrontare le operazioni di spegnimento, a distanza di giorni insistono pericolosi focolai e la nube tossica che sta circolando la piana di Gioia Tauro si sta espandendo pericolosamente.