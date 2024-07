Pensionati Cisl Calabria, politiche sociali e condizione degli anziani nella regione al centro dei lavori del Consiglio Generale

«Gli anziani sono una risorsa e lo saranno sempre di più in prospettiva del loro aumento», ha detto il Segretario generale nazionale della Federazione Pensionati Cisl, Emilio Didonè, intervenendo ai lavori del Consiglio Generale della Fnp Cisl Calabria. «L’Italia – ha proseguito – è uno dei paesi più “vecchi” del mondo. Si prevede che nel 2065 gli over 65 raggiugeranno il 33%. La legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane deve diventare lo strumento efficace per affrontare la sfida demografica, e di prevenzione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento attivo in salute.

Il tema “invecchiamento” deve uscire dall’approccio di “emergenza e costo” con cui lo affrontano le istituzioni e i governi. In Italia è quanto mai necessario proseguire nel percorso tracciato, adeguare e finanziare la legge approvata che a regime regoli opportunità e criticità dell’invecchiamento della popolazione, come avviene in altri Paesi europei.