Giornata dedicata al rafting a Papasidero targata Ens

Altra giornata emozionante quella vissuta dai soci Ens a Papasidero in occasione della terza edizione dell’Outdoor Sports Day, organizzato da Visit Papasidero e Comune di Papasidero con il coinvolgimento di vari enti istituzionali. Anche il Consiglio Regionale ENS Calabria e la Delegazione Regionale FSSI Calabria hanno accolto l’invito organizzando delle attività sportive per i soci ENS, provenienti da varie parti della Calabria, i quali hanno trascorso bellissimi momenti di sport all’aperto con le escursioni in rafting e river tube lungo il fiume Lao tra Papasidero e Laino Borgo. Alla fine delle attività sportive, il Presidente Regionale ENS Antonio Mirijello ha ringraziato il Sindaco di Papasidero Fiorenzo Conte, Luca Oliva e Visit Papasidero, e tutta la comunità per la bellissima accoglienza che replica l’esperienza indimenticabile dell’anno scorso, mentre il Delegato Regionale FSSI Francesco Scalise ha ricordato come lo sport e il turismo possono rappresentare in veicolo di aggregazione e inclusione soci