Innovazione energetica e tecnologica, accordo Italia-Uruguay grazie al Dimeg e allo spin-off Smart City Instruments dell'Unical

In un contesto globale sempre più concentrato sulla sostenibilità ambientale e la lotta contro il cambiamento climatico, un significativo accordo bilaterale tra l’Italia e l’Uruguay emerge come un catalizzatore per l’innovazione energetica e tecnologica. Formalizzato recentemente a Montevideo, l’accordo coinvolge il Ministero dell’Energia uruguaiano, lo spin-off Unical Smart City Instruments dell’Università della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria.

La genesi di questa collaborazione risale al VII Foro Pymes, tenutosi a Bergamo nell’ottobre scorso, sotto l’egida dell’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana. Qui, i termini della collaborazione vennero ideati e discussi per la prima volta. L’accordo è stato poi formalizzato durante l’edizione successiva del Foro Pymes a Montevideo, un incontro che ha visto la partecipazione del Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Uruguay, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo, e la CAF – Banca di Sviluppo dell’America Latina e Caraibi, offrendo una piattaforma ideale per consolidare le relazioni e delineare strategie condivise tra Italia e America Latina.

La cerimonia di ratifica dell’accordo ha avuto luogo in presenza di Christian Nieves, Direttore Nazionale dell’Energia per l’Uruguay, e Alfredo Sguglio, CEO di Smart City Instruments. A testimoniare l’importanza dell’evento erano presenti anche Marco Rago, Consigliere giuridico del Ministro degli Affari Esteri per la diplomazia economica e dello sviluppo, l’ambasciatore uruguaiano a Roma, Ricardo Javier Varela Fernández, José Luis Rhi Sausi, coordinatore del Foro Pymes di IILA, e Alberto Amadei, Primo Segretario dell’Ambasciata d’Italia a Montevideo.

Al centro dell’accordo vi è lo scambio di expertise tecnica e best practices, con un focus specifico sui temi dell’energia, della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana. È previsto, altresì, il potenziamento delle capacità produttive e innovative in Uruguay attraverso lo sviluppo di progetti congiunti e l’introduzione di nuove tecnologie con il supporto dello Spin-off Unical Smart City Instruments.