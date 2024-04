Il Masci spegne 70 anni in Calabria, venerdì inizia una tre giorni di eventi

In occasione della ricorrenza dei 70 anni di vita del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), la regione Calabria sarà protagonista di alcuni eventi volti ad approfondire e sensibilizzare il territorio sul tema dell'Accoglienza declinato nel concetto più ampio ed inclusivo del "prendersi cura” . La celebrazione del 70esimo che ha come titolo “più vita alla vita” ed è finalizzato alla promozione dei valori scout del movimento.

L'evento avrà inizio venerdì mattina, il 26 aprile, quando a Reggio Calabria arriverà la staffetta con la mostra che il Masci nazionale ha predisposto per l’evento proveniente dalla Sicilia, che sarà arricchita dagli stand che raccoglieranno l’impegno del Masci nel territorio di appartenenza in questi anni.



La staffetta proseguirà per Lamezia Terme dove, sabato 27 aprile si svolgerà prima una tavola rotonda sul tema del prendersi cura e poi sul Corso Giovanni Nicotera sarà allestita la “tavolata senza muri”, una cena conviviale e inclusiva per manifestare concretamente i valori della condivisione.

Ultima tappa di questa staffetta sarà domenica 28 aprile a Cosenza a piazza Carratelli (inizio corso Mazzini) con la tavola rotonda “Comunità del Sì - Liberi Di Scegliere Se Migrare O Restare” in cui interverranno Mons. Giovanni Checchinato – Arcivescovo Metropolita Di Cosenza-Bisignano - Cesare Perrotta - formatore scout - Ibrahima Deme Diop - Presidente Della Consulta Intercultura Del Comune Di Cosenza - dott. Roque Pugliese - Referente Comunità Ebraica Di Napoli Per La Calabria - concluderemo con la condivisione di una “Perla Di Preghiera” - animata dal gruppo interreligioso per la pace e con un momento di festa. L'incontro sarà moderato da Pino Fabiano.