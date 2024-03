Pasqua in Calabria, i dolci della tradizione: le Pitta Pie. Ingredienti e preparazione VIDEO

Le Pitta Pie sono un dolce tipico della tradizione calabrese ed in particolar modo della tradizione legata a Vibo ed alla sua provincia. E' un dolce molto amato dai vibonesi e che non può mancare a tavola nel giorno di Pasqua.

Per il ripieno

Uvetta sultanina kg 1

Cacao amaro g 30

Cioccolato fondente g 300

Mandorle grezze tostate g 300

Zucchero semolato g 400

Vino rosso cotto g 180

La preparazione

Occorre preparare prima la la pasta frolla perché dovrà riposare in frigorifero, quindi versate la farina su una spianatoia e iniziate a stendere con l'aiuto del mattarello fino a raggiungere una stesura comunque abbastanza spessa. Prendere uno stampino ed iniziare a fare due dischetti, uno servirà per la parte inferiore ed uno per la parte superiore per andare a coprire. Prima però di coprire con il secondo dischetto bisognerà andare a disegnare i tre fori che rappresentano la caratteristica della pitta pia vibonese.

Il ripieno

Per arrivare al ripieno occorre tritare le mandorle ed il cioccolato fondente ed unire all'uva passa, ai canditi ed al vino cotto. Si arriverà ad avere un ripieno già pronto all'uso. Bagnarsi leggermente le mani prima di andare a prendere il ripieno e si andrà a comporre delle vere e proprie palline che poi verranno stese sulla parte inferiore della pasta frolla. A questo punto si ricopre con la parte superiore e si va a spennellare con l'uovo.