Narrare la tutela della natura: il ruolo imprescindibile delle Guide dei Parchi Naturali. Appuntamento in Sila

La figura della Guida Parco riveste un'importanza fondamentale nella conservazione e promozione dell'ambiente naturale. Comunicare la bellezza e la fragilità della natura è una sfida, ma è anche un imperativo per potenziare gli strumenti di tutela a disposizione degli enti parco. Le Guide rappresentano il ponte vitale tra la comunità e il territorio, svolgendo un ruolo attivo nella sensibilizzazione e nella protezione delle risorse naturali. La società oggi non può più permettersi di pensare alla tutela degli equilibri naturali come ad una conoscenza facoltativa o ad un argomento di costume buono per i salotti ma trascendente la vita quotidiana; le nostre mancanze di oltre mezzo secolo nei riguardi dell’ambiente hanno avuto conseguenze che stiamo ormai sperimentando nella nostra quotidianità. È per questo che è essenziale una corretta comunicazione riguardo al mondo naturale, alle dinamiche che lo regolano, all’interazione con esso, per poter avere piena consapevolezza del nostro impatto sugli equilibri naturali. Vogliamo che di Parchi si parli di più e meglio, che diventino una priorità per la politica regionale.