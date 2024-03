Ingegneria dell'Informazione, il cosentino Alessandro Astorino alla guida del comitato nazionale

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha colto la rilevanza di un processo come quello della digitalizzazione ma anche le complessità che questa comporta, tentando fin da subito di valorizzare la figura dell’ingegnere dell’informazione. Da qui la scelta di costituire il C3I, ovvero il Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione, un vero e proprio gruppo di lavoro su temi cruciali, dalla PA digitale (un obiettivo Pnrr) in poi. Dal 2021 è Alessandro Astorino, laurea a pieni voti in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria, a ricoprire il ruolo di coordinatore del C3I. Già consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Astorino ha maturato un’esperienza nei processi di innovazione digitale e anche nelle relazioni istituzionali. È il momento per confrontarsi su obiettivi raggiunti e prospettive.