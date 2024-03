Nevica in Calabria: imbiancata la Sila, verso la riapertura delle piste anche in Aspromonte

Finalmente nevica in Calabria. Dopo settimane di primavera anticipata, le condizioni meteo degli ultimi giorni hanno portato neve dai 900 metri in su. Stamattina lo scenario in località come la Sila e l'Aspromonte si presentava innevato. Ancora pochi centimetri (cinque circa), ma la previsione che possa scendere altra neve ad imbiancare le piste fino a consentirne la riapertura fa ben sperare il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte Malara, che auspica di vedere presto gli sciatori all'opera.