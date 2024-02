“Aiutiamoci insieme”, Unpli Calabria e Pro loco Catanzaro a sostegno di centinaia di famiglie con il progetto

L’ambizioso obiettivo posto in campo dalle due blasonate realtà, perseguito sotto la guida del dinamico presidente Filippo Capellupo , è stata la lotta alla povertà, intesa non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto l’aspetto umano, sociale, empatico.

L’iniziativa. supportata dai fondi a valere sul bando regionale per il Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e promozione sociale ha avuto come ambito territoriale di riferimento la città di Catanzaro e l’hinterland provinciale, caratterizzati da uno dei più alti tassi di povertà d’Italia.

L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Calabria, in collaborazione con la Pro Loco Città di Catanzaro ha sostenuto e supportato con azioni concrete di lotta alla povertà nell’ambito del Progetto “ Aiutiamoci Insieme: Le Pro Loco e giovani per il contrasto alla povertà” finanziato dalla Regione Calabria con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

La povertà spesso si accompagna alla solitudine, al non sapere verso chi tendere una mano in cerca d’aiuto, al provare titubanza e vergogna.

Per contrastare tali fenomeni, cioè per mettere in campo possibili soluzioni e non solo facili rimedi, l’Unpli Calabria e la Pro Loco di Catanzaro hanno dato vita una serie di attività concrete finalizzate a promuovere azioni di recupero delle eccedenze alimentari, a rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto, a monitorare la nascita e l’evoluzione di nuovi bisogni, attraverso l’ acquisto e consegna a domicilio di pasti, beni di prima necessità, una raccolta beni a sostegno delle di persone e famiglie con fragilità sociale, azioni di sensibilizzazione all’ educazione civica e alla responsabilità individuale e collettiva, tenendo conto anche di tutte le esigenze alimentari speciali, come per esempio la celiachia.

Pietra angolare e nesso causale degli interventi è stato il potenziamento del Banco Alimentare, affiancato al Banco Farmaceutico, che è divenuto ancora più per la Città di Catanzaro un punto di riferimento per chi vive in condizioni di povertà, contribuendo, con i lavoro costante e indefesso dei volontari, alla ricerca di soluzioni dei problemi della fame, dell’emarginazione, dell’indigenza, in particolare mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell’industria, della rete distributiva commerciale e della ristorazione, specialmente nel settore agro-alimentare e la ridistribuzione delle stesse. Importanti le convenzioni sottoscritte con giganti del settore alimentare, della grande distribuzione e le collaborazioni con altre realtà associative.