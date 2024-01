Calabria premiata dal 10eLotto. Nel concorso di martedì 30 gennaio, riporta Agipronews, nella regione sono state centrate due vincite gemelle da 20mila euro grazie a due punti 9: uno a Luzzi, in provincia di Cosenza, e l’altro a Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 335 milioni di euro dall’inizio del 2024.