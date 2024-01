Primo congresso dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) Calabria: uniti per il futuro

Il primo congresso dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri della Calabria si è concluso con un entusiasmo travolgente e un forte impegno per il futuro. Il congresso, svoltosi nella splendida cornice della regione, ha rappresentato un momento fondamentale per consolidare l'unità e definire una visione chiara per il percorso avanti.

I rappresentanti sindacali provenienti da diverse zone della Calabria si sono riuniti per discutere le sfide attuali e future che i Carabinieri affrontano quotidianamente. Attraverso dibattiti costruttivi e discussioni approfondite, il congresso ha evidenziato la determinazione di affrontare questioni cruciali legate alle condizioni di lavoro, ai diritti dei lavoratori e alle necessità della comunità.

Durante i lavori sono emerse proposte innovative e strategie per migliorare ulteriormente la rappresentanza sindacale e il supporto reciproco tra i membri. La collaborazione è stata la parola d'ordine, con l'obiettivo comune di costruire un sindacato solido e attento alle esigenze dei Carabinieri calabresi.

Inoltre, il congresso ha visto l'elezione dei nuovi leader che guideranno la Segreteria dell’USIC Calabria. Il nuovo team, composto da persone dedicate e appassionate, è pronto ad affrontare le sfide in arrivo e a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i membri.

Il clima di unità e impegno emerso durante il congresso promette un futuro brillante per l'USIC Carabinieri nella regione. Al termine dell’elezione che ha registrato la conferma di Andrea Calarota di Segretario Generale Regionale nonché l’elezione di:

Arnaldo Pierro: Segretario Generale Aggiunto Regionale; Anna Tradigo, Gianluca Saladino, Alessio Tarsia, Dino Miraglia e Alessandro Curatola, tutti Segretari Regionali. Sono state rinnovate anche le cariche di tutte le Segreterie Provinciali che saranno composte da: Pierdomenico De Santis (Segretario Generale Provinciale), Gianfranco Melina (Segretario Generale Aggiunto Provinciale), Luigi Tuttavilla, Amantea Antonio, Donato Fortino, Graziano La Porta e Francesco Gigliotti (Segretari Provinciali) per la Segreteria di Catanzaro; Bruno Giuseppe ( Segretario Generale Provinciale), Pasquale Amendola (Segretario Generale Aggiunto Provinciale), Ettore Giordano, Leonardo Mazzei, Antonio Cardamone e Piero Pizzolanti (Segretari Provinciali) per la Provincia di Cosenza; Salvatore Pitti (Segretario Generale Provinciale), Jonny Caforio (Segretario Generale Aggiunto Provinciale), Marco Ajello e Nunzio Bartolo (Segretari Provinciali), per la provincia di Crotone; Barbaro Sciacca, neo eletto quale Segretario Generale Provincia di Vibo Valentia; Luigi Zeccardo (Segretario Generale Generale Provinciale), Francesco Sparta’ (Segretario Generale Aggiunto Provinciale), Gino Di Cello e Giuseppe Sabatino (Segretari Provinciali) per la Provincia di Reggio Calabria.

Al termine dei lavori, il Segretario Nazionale Di Nuzzo Francesco ha fatto gli auguri di buon lavoro alla nuova compagine calabrese e ha dichiarato “il successo del primo congresso è un segno tangibile della forza e della determinazione di costruire un sindacato che sia una voce efficace e autorevole per i Carabinieri calabresi. Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli che, uniti, possiamo superare ogni sfida che ci attende”.