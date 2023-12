Calabria, Cgil promuove l’assistenza sanitaria integrativa Sanarti: a breve sportelli nei territori

Cgil Calabria aderisce alla campagna di Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Calabria) volta a diffondere sul territorio la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, del welfare contrattuale e della contrattazione di secondo livello anche nel mondo delle imprese artigiane.

In un noto hotel di Amantea, dopo i saluti del Segretario Generale CGIL Calabria Angelo Sposato e del Segretario CGIL Calabria Gianfranco Trotta, il direttore di Ebac Calabria Andrea Monteleone ha presentato il Fondo Sanarti. A breve negli uffici territoriali della Cgil verranno aperti sportelli dedicati proprio al fondo di assistenza sanitaria integrativa che al momento è utilizzato da 3mila soggetti su una platea potenziale di 15mila.

Tra le prestazioni messe a disposizione da Sanarti il rimborso del ticket SSN, esami e accertamenti diagnostici, anche di alta specializzazione, visite mediche specialistiche, rimborso per la spesa di acquisto di lenti da vista a dipendenti e ai figli minorenni, psicoterapia, fisioterapia e trattamenti fisioterapici riabilitativi, assistenza in caso di ricovero, cure odontoiatriche, pacchetti prevenzione, pacchetto maternità per le dipendenti e per le titolari, socie, collaboratrici e coniugi o conviventi iscritte, prestazioni sanitarie e servizi di assistenza in caso di grave inabilità ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori iscritti.

Inoltre, per i figli minorenni sono state aggiunte gratuitamente prestazioni quali rimborsi del ticket SSN, una visita oculistica l’anno, lenti graduate e correttive, una visita ortopedica l’anno, plantari ortopedici, ausili e protesi, indagini genetiche, assistenza alla non autosufficienza.