“I diritti inviolabili delle persone sorde e delle persone sorde con più disabilità”, la Calabria... rimuove le barriere

Si è svolto venerdì 1 dicembre, presso la Cittadella regionale della Calabria sede della Regione Calabria a Catanzaro, il convegno dedicato alla Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità dal titolo “I diritti inviolabili delle persone sorde e delle persone sorde con più disabilità”, organizzato dal Consiglio Regionale ENS Calabria (Ente Nazionale Sordi) con la collaborazione dell’area CoNaSD (Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità) della Sede Centrale ENS ed il patrocinio di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, FAND Calabria e FISH Calabria.

Durante il convegno, condotto da Domenico Gareri ed iniziato con l’Inno di Mameli in LIS a cura dei dipendenti della Regione Calabria, sono stati trattati argomenti inerenti la sordità e la disabilità in generale, con riferimento ad aspetti sociali, scientifici, medici, culturali, scolastici, formativi e lavorativi, nel giorno in cui è stata festeggiata anche l’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale della Calabria della proposta di Legge n. 151/12^ “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva” fortemente voluta dall’ENS e portata avanti dai Consiglieri Molinaro, Mancuso, Gelardi e Raso. La legge contribuisce ad abbattere le barriere sociali e consentire, attraverso la diffusione e l’acquisizione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile, alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio, di poter accedere al sistema educativo, inserirsi nel mondo del lavoro o partecipare alla vita economica e sociale della comunità, attraverso la realizzazione di servizi mirati alla loro integrazione e inclusione sociale.

Dopo gli interventi di apertura del convegno del Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello, del Presidente Nazionale ENS Angelo Raffaele Cagnazzo, e dell’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. S.E. Claudio Maniago, e i saluti istituzionali pervenuti dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e dalla Senatrice Tilde Minasi, sono intervenuti gli autorevoli relatori sordi e udenti che hanno approfondito le varie tematiche della disabilità.

In particolare, Annalisa Di Gioia, Consigliere Direttivo ENS e Responsabile dell’Area CoNaSD ha illustrato le finalità dell’area CoNaSD ed i diritti nascosti delle persone sorde con più disabilità. Il secondo relatore, Valeria Giura, Disability Manager, Praticante Avvocata e Docente LIS ha posto l’attenzione sulle barriere sensoriali e comunicative che ancora oggi le persone sorde sono costrette ad affrontare durante la vita quotidiana. Successivamente, è stato il turno di Anna Maria Palummo, Consigliere Nazionale UICI, la quale ha evidenziato come la sordocecità possa essere considerata come la dimensione di una pluridisabilità unica. A seguire, sono intervenuti Antonella Valenti, Professore Ordinario dell’Università della Calabria, e Giuseppe Percoco, Ricercatore dell’Università della Calabria, i quali hanno richiamato i servizi che una università accessibile e inclusiva dovrebbe garantire agli studenti con disabilità. Infine, Nila Ricciardi referente regionale ENS dell’area CoNaSD ha ricordato le difficoltà che la cara figlia Maila vive tutti i giorni con un commento sul suo libro autobiografico “Imprevedibile Mistero, la Persona oltre la Disabilità Maila”, mentre don Agostino Stasi responsabile dell’Ufficio Pastorale delle Persone con Disabilità dell’Arcidiocesi Rossano-Cariati (CS) ha invitato alla spiritualità che rappresenta per le persone con disabilità un ponte tra progetto di vita e qualità di viverla nella pace e nell’amore di Dio.

Sono intervenuti, inoltre, Maurizio Simone Presidente Regionale FAND Calabria, Nunzia Coppedè Presidente Regionale FISH Calabria, Filippo Mancuso Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Wanda Ferro Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Emma Staine Assessore Regionale Politiche Sociali, Filippo Pietropaolo Assessore Regionale Organizzazione e Risorse Umane, Pietro Molinaro Consigliere Regionale della Calabria, Mario Amedeo Mormile Presidente della Provincia di Catanzaro, Giovanna Pizzi Responsabile Comunicazione del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, Salvatore Cannata Presidente della Cooperativa I Girasoli, Antonello Scagliola Presidente del CIP Calabria, il quale ha premiato insieme all’ENS la campionessa sorda Noemi Canino, vincitrice di 2 ori e 4 argenti al World Deaf Swimming Championship 2023 in Argentina, nonché numerosi soci e dirigenti ENS da tutta la Calabria, autorità in rappresentanza dell’associazionismo, studenti universitari, persone sorde, operatori ed esperti del settore.

Il convegno ha suscitato enorme interesse considerato la numerosa partecipazione, e sono stati inoltre garantiti i servizi di interpretariato LIS e di sottotitolazione in Italiano, con la diretta sulle pagine Facebook e YouTube del Consiglio Regionale ENS Calabria. Un ringraziamento, infine, per la collaborazione organizzativa a tutto lo staff dell’ENS, e per il prezioso supporto alla rete televisiva Video Calabria, al Maestro Orafo Michele Affidato e al Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria. I momenti salienti del convegno saranno riproposti con uno speciale televisivo curato da Life Communication che andrà in onda in giorni che saranno comunicati a breve.