A Catanzaro la cerimonia regionale di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2023 I PREMIATI

Il prossimo martedì 5 dicembre, alle ore 11, si svolgerà, nella "Sala del Tricolore" della Prefettura di Catanzaro, la cerimonia di consegna delle decorazioni delle "Stelle al Merito del Lavoro", per l'anno 2023, a 23 nuovi "Maestri del Lavoro" della Calabria, che si sono distinti nel proprio ambito lavorativo per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Alla manifestazione, presieduta dal Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, prenderanno parte i Prefetti delle province Calabresi e le massime autorità civili e militari della Regione, il Direttore dell'Area Metropolitana dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, il Console Regionale ed i cinque Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro. La cerimonia, prevede, in apertura, il saluto del Prefetto di Catanzaro a cui seguiranno quello del dirigente l'Ispettorato del Lavoro e del Console Regionale dei Maestri del Lavoro, i saluti del Rappresentante della Regione Calabria e del Sottosegretario On. Wanda Ferro. Si procederà, quindi, con la consegna delle decorazioni ai nuovi Maestri del Lavoro.

Provincia di Catanzaro

Candelieri Antonio (Rete Ferroviaria Italiana Spa)

Curto Pietro (Timspa)

Gabriele Tommasino (E-Distribuzione)

Guzzo Lucia (Sicos sas)

Palmieri Agostino (Emmedue Srl)

Selvaggio Rosarita (Az-Spa)

Tolomeo Roberto (Enel Energia Spa)

Provincia di Cosenza

Ciacco Francesco (Windtre Spa)

Copani Giuseppe (Banca Popolare Di Bari Spa)

Greco Antonio (Alfagomme Hidraulic Spa)

Guarasci Giuseppe (Terna Rete Italia Spa)

Muoio Claudio (Almaviva Spa)

Provincia di Crotone

Bevilacqua Pina (Sadel Baffa Spa)

Caligiuri Leonardo (E-Distribuzione Spa)

Cammariere Daniela Francesca Antonia (E-Distribuzione Spa)

Gomito Antonio (Romano Autolinee Regionali Spa)

Provincia Di Reggio Calabria

Franzo' Laura (Ferservizi Spa-Gruppo Ferrovie dello Stato)

Genovesi Alfonso (Hitachi Rail Sts Spa)

Gulli' Salvatore (Spi Studio Progettazioni Industriali Spa)

Longo Stella (Az-Spa)

Nassera Leonardo (Az-Spa)

Verduci Nicola (Hitachi Rail Sts Spa)

Provincia di Vibo Valentia

Nania Massimiliano (Nuovo Pignone Srl)