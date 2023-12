“Città della nocciola”, la 19esima assise si svolge in Calabria: “Occasione di sviluppo per il territorio”

“Sono appuntamenti nazionali come questo che, valorizzando le nostre tipicità e nascendo dal territorio, costituiscono un ottimo spot per la Calabria migliore”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso intervenendo alla XIX Assise delle Città della Nocciola (in svolgimento a Cardinale e Torre di Ruggiero dal 1 al 3 dicembre) “che richiama esperti di alto livello, accademici, rappresentanti istituzionali nazionali, amministratori locali e produttori, per un approfondito dibattito sulla realtà della nocciola in Italia, con un focus particolare sull’esperienza del progetto ‘Borgo della Nocciola’, avviato con lungimiranza dall’Amministrazione comunale”. Ha aggiunto “Ringrazio gli organizzatori della manifestazione, l’associazione “Città della Nocciola” e i produttori del Consorzio ‘Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria’ per la tenacia con cui si adoperano nel rilancio della cultivar ‘Tonda Calabrese’. Il Consiglio regionale mette a disposizione le proprie prerogative, per tutelare un frutto identitario di eccellente qualità che rappresenta una risorsa per lo sviluppo economico del territorio”.