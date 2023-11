Calabria, Caligiuri rieletto presidente di “Basta vittime sulla Strada Statale 106”. Finita l'era dell'associazione ora nasce l'organizzazione di volontariato

Il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che l’assemblea degli iscritti ha eletto Presidente Leonardo Caligiuri con voto unanime . Il Presidente Caligiuri, quindi, già in carica dal novembre del 2020, viene rieletto per il suo secondo mandato che lo vedrà alla guida dell’organizzazione di volontariato per i prossimi tre anni fino al 2023. L'assemblea degli iscritti, inoltre, ha votato all’unanimità il regolamento interno proposto dal Presidente rieletto.

Il regolamento interno all’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, nello specifico, prevede per il Presidente la responsabilità di tutte le attività legate alla sicurezza stradale oltre, ovviamente, alla responsabilità legale prevista da Statuto; al Consiglio Direttivo le responsabilità legate a tutte le attività che attengono alla gestione amministrativa dell’O.d.V e poi, infine, prevede la nascita di una nuova figura che è quella del Direttore Operativo a cui è affidata la responsabilità legata a tutte le attività che riguardano la tutela dei diritti del cittadino, la comunicazione e la gestione dei rapporti con le Famiglie delle vittime della Statale 106 .

Nel ruolo di Direttore Operativo è stato eletto all’unanimità l’ Ing. Fabio Pugliese .

Il Comitato Scientifico continuerà a rimanere unito al Centro Studi Analisi e Ricerca e non avrà più un responsabile ma, a condurlo, vi sarà un coordinamento . Farà parte del coordinamento l’Avv. Rocco Lombardi Ph.D. di Diritto ed Economia dell’Ambiente e cultore di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (si tratta di un allievo del Prof. Giuseppe Tucci, compianto Presidente del Comitato Scientifico dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, con il quale l’Avv. Rocco Lombardi ha condiviso diverse pubblicazioni scientifiche come coautore), il Dott. Vanni Caragnano , laureato in Economia Aziendale nel 2003 con indirizzo statistico e componente del Tavolo Tecnico Permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora MIMS), sulla statistica relativa all’incidentalità stradale e il Presidente Leonardo Caligiuri ed il Direttore Operativo Fabio Pugliese .

«Ringrazio gli iscritti – ha dichiarato Leonardo Caligiuri – per aver deciso di riconfermarmi alla guida di questo importante sodalizio. Gli ultimi tre anni non sono stati semplici: la riforma del terzo settore ha praticamente cancellato quella che ormai è la ex Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” determinando, di fatto, la nascita di un nuovo soggetto che è, appunto, l’Organizzazione di Volontariato» .

«Abbiamo lavorato negli ultimi tre anni – continua Caligiuri – per dare una nuova struttura organizzativa al nostro sodalizio gettando le basi per la nascita di una nuova struttura che, già dalle prossime settimane, farà capire all’intera regione quanto l’organizzazione, la pianificazione e la programmazione saranno costanti che andranno a rafforzare tutte le battaglie portate avanti da quando è nata “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”» .