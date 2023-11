La Calabria in mostra alla borsa internazionale del turismo esperienziale di Venezia: viaggiatori sempre attenti al patrimonio unico della regione

La Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, si è svolta con successo a Venezia dal 23 al 24 Novembre ed ha rappresentato un punto cruciale d’incontro per gli operatori del settore, consolidando ulteriormente la reputazione della Calabria come destinazione in cui vivere esperienze sempre più ricercate.

Il coinvolgimento attivo, in fiera, degli operatori turistici calabresi, provenienti da diverse aree della regione, negli incontri B2B ha condotto alla conclusione di trattative positive con buyer sia nazionali che internazionali. Il crescente trend di viaggiatori alla ricerca di autentiche connessioni con i luoghi visitati ha stimolato una maggiore attenzione da parte degli operatori.

In risposta a questa crescente domanda, l'offerta è stata appositamente progettata per offrire una vasta gamma di attività, mirando a soddisfare i gusti e gli interessi di viaggiatori sempre più esigenti e attenti al patrimonio unico della Calabria.

Durante la fiera, non sono mancati seminari, workshop e momenti di approfondimento come il convegno sul Turismo dei Borghi focalizzato sui borghi antichi e i piccoli centri della provincia italiana e un secondo evento, Italica, dedicato al Turismo delle Radici, in cui sono state affrontate le profonde connessioni tra il viaggiatore e le sue radici culturali.

Collegato direttamente alla manifestazione, il Travel Experience Festival aggiunge un tocco d’interattività. Si tratta di un video contest che si svolge sui canali social, coinvolgendo attivamente gli utenti web. Invitati a votare l'esperienza più interessante e coinvolgente tra gli operatori partecipanti a Bitesp 2023, gli utenti avranno l'opportunità di contribuire alla selezione del vincitore del Travel Experience Award.

Questo premio speciale sarà assegnato all'esperienza più votata, sottolineando l'importanza dell'interazione diretta e dell'opinione della community nel riconoscimento delle esperienze offerte dagli operatori turistici presenti alla manifestazione. La Calabria si è aggiudicata questo prestigioso premio nelle ultime tre edizioni e quest’anno i risultati sono attesi per i primi di dicembre. La Bitesp 2023 continua a offrire contenuti di qualità e a porsi come un punto di riferimento per gli operatori e i viaggiatori dediti al turismo esperienziale.