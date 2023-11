Sviluppo del territorio, 6 progetti per Sicilia e Calabria

Sono sei i progetti (3 per la Calabria e 3 per la Sicilia) protagonisti del concorso di idee "riGenerazione Futuro. I tuoi progetti per il territorio". L'iniziativa, che mira a generare valore nelle Regioni Calabria e Sicilia sostenendo progetti innovativi, durevoli e sostenibili in ambito turistico e culturale, proposti da realtà del Terzo settore operanti in quei territori, è promossa da Associazione Civita e realizzata grazie al contributo del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation «Produzioni dal Basso». Lo dice una nota di «Produzioni dal basso».

In Calabria

Nel contesto calabrese, i borghi in fase di spopolamento saranno protagonisti di «Guardiani della Memoria: Storie silenziose di una Calabria dimenticata», progetto proposto dall’Associazione culturale Mistery Hunters di Crotone e Vibo Valentia, per realizzare documentari che preservino la memoria e stimolino la conoscenza del patrimonio nascosto e poco noto. L’Associazione Wake Up ETS, con il progetto «L'arte per tutti in 3D - Sostieni touch me!», vuole rendere accessibile anche a persone con disabilità visiva e mobilità ridotta le opere d’arte urbana del museo Mudiac, attraverso la loro riproduzione in 3D. Infine, con "#trameascuola | Costruiamo un futuro libero dalle mafie!", della Fondazione Trame ETS di Lamezia Terme, si propone un ciclo di attività educative e culturali, tra cui laboratori nelle scuole, incontri con autori, letture ad alta voce, per sensibilizzare i giovani ai principi della legalità e della lotta alle mafie, promuovendo i valori di responsabilità civile e giustizia.

In Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia - continua la nota - la Cooperativa Sociale Al Revès di Palermo propone «Your trip in my Shoes | In viaggio oltre i limiti del pregiudizio», un progetto di empowerment e inclusione sociale e culturale di persone con disabilità fisiche o in situazioni di difficoltà sociale, attraverso laboratori narrativi e artistici, che trasformeranno le loro esperienze in un’installazione artistica permanente e in una rivista. L’Associazione Amaneï propone «CraftEolie - Coltivare le tradizioni, plasmare il futuro», iniziativa che mira a riscoprire e valorizzare in chiave moderna arti e mestieri tradizionali delle Isole Eolie, coinvolgendo artiste contemporanee in residenza a Salina in un processo di co-creazione con la comunità locale. Infine, l’Associazione culturale MostraMed propone il progetto «Sicily and Sicilians 3.0», il cui crowdfunding partirà il 20 novembre, finalizzato alla creazione di una bottega di comunità artistica, supportata da una piattaforma digitale, per promuovere le giovani eccellenze siciliane e valorizzare le tradizioni locali attraverso workshop, corsi e talk. I progetti che raccoglieranno tramite donazioni sulla piattaforma Produzioni dal Basso almeno il 40% delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione, potranno beneficiare di un co-finanziamento (pari al 60% del budget) da parte del Gruppo ferrovie dello Stato italiane, che metterà a disposizione un contributo complessivo di 36 mila euro.