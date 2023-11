"I bambini incontrano il Papa": in 250 partiti dalla Calabria. "Sarà una giornata indimenticabile" VIDEO | FOTO

250 bambini dalla Calabria a Roma per l’evento “I bambini incontrano il Papa”. Sono partiti stamattina alle 7:22 dalla stazione di Lamezia Terme Centrale a bordo di un treno freccia di Trenitalia (il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia sarà il vettore principale dell’evento: 18 i treni straordinari (con circa 4000 bambini) e 20 gli autobus speciali (con 1450 bambini) che accompagneranno i giovanissimi protagonisti della giornata verso l’incontro con il Santo Padre.

«La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire».

L’evento che i nostri bambini stanno per vivere - ha sottolineato la direttrice dell'Usr Calabria, Antonella Iunti - lascerà una traccia indelebile nel loro cuore. Ritrovarsi con i coetanei di tutto il mondo, per condividere insieme l’incontro con il Santo Padre, non può che generare un sentimento di appartenenza ad un’unica comunità planetaria. Investire sull’infanzia è l’unica speranza che il mondo ha per trovare nuove strade, costruire nuovi modelli di vita insieme e proteggere il Pianeta dal deterioramento che la nostra generazione ha innescato. Riprendendo il pensiero di Hans Jonas, fondatore del pensiero ambientalista (Il principio responsabilità 1979), occorre richiamare l’umanità intera alla sua responsabilità nei confronti del proprio simile e dell’ambiente naturale in cui abita, ritrovando dentro un umanesimo ravvivato dal senso della vita, i motivi e gli strumenti per una forma di convivenza che tutelino e preservino la bellezza del mondo e del Pianeta. Investire sull’infanzia, tornare ad occuparci e a prenderci cura dei bambini e delle bambine è responsabilità di noi adulti per restituire loro un mondo migliore garantendogli un futuro sostenibile”.

Durante l’evento, dove si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell'Antoniano e il cantante Mr. Rain, 14 bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

L’incontro è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Cuore pulsante della manifestazione le scuole calabresi provenienti da ogni angolo della Calabria. Coordinati dalle docenti Franca Falduto (responsabile regionale delle Consulte studentesche) e Loredana Giannicola (coordinatrice dell'Usr Calabria). Grande entusiasmo da parte di tutti perchè c'è la consapevolezza di poter vivere davvero un momento molto intenso e partecipato. E non mancano gli appelli affinché possa essere messa la parole fine alle guerre in essere in questo momento, in particolar modo il conflitto russo-ucraino ed israelo-palestinese.

