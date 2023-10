L’ultima domenica di ottobre regala ancora tanto sole in Calabria. Temperature dal sapore d’estate oltre i 20 gradi con punte anche di 27-28 a Reggio Calabria. E allora sono stati in tanti ad approfittare della bella giornata per trascorrere qualche ora in spiaggia facendo anche il bagno. Da Pizzo, a Crotone, a Siderno. Lidi ancora aperti a Soverato grazie ad una stagione che sembra non finire mai nell’incantevole perla dello Ionio.