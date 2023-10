Trenitalia incontra le scuole della Calabria

In treno, per scoprire le bellezze del nostro Paese. Sono stati circa 40 gli istituti scolastici calabresi che hanno partecipato all’incontro promosso per favorire la conoscenza del trasporto ferroviario e presentare le offerte e i servizi di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, per il turismo scolastico.

L’iniziativa, organizzata dalla Gestione Vendita Trade Sud della Direzione Business IC, in collaborazione con la Struttura Commerciale Direzione Regionale Calabria, svoltasi nei locali dell’Aerhotel Phelipe di Lamezia Terme, è stata l’occasione per illustrare le offerte appositamente immaginate per i gruppi scolastici e per incentivare l’utilizzo del treno, mezzo green e sostenibile, anche per i viaggi d’istruzione, scoprendo le bellezze del territorio comodamente raggiungibili grazie ai sistemi intermodali, e per riflettere su temi legati all’inclusione e sostenibilità.

Un appuntamento a più voci durante il quale sono stati approfonditi temi legati ai vantaggi del viaggio in treno, mezzo capillare che offre alti standard di comfort e sicurezza, sempre più sostenibile ed intermodale grazie anche alle soluzioni treno+bus/nave. Ai tanti docenti intervenuti in rappresentanza degli istituti scolastici di Lamezia Terme, di Catanzaro e della provincia, di Vibo Valentia e Mileto, Paola, Corigliano Rossano, Crotone, Reggio Calabria e Melito, in particolare, sono stati illustrate per il Business Intercity l’offerta Scuolaintreno e per il Regionale l’offerta School Group e le idee di viaggio e i progetti dedicati alle scuole per coinvolgere sempre più le giovani generazioni e sensibilizzarle al valore della mobilità sostenibile.

Intervenuti inoltre il responsabile del Dopolavoro Ferroviario di Lamezia Terme che ha illustrato il Progetto Scuola Ferrovia, l’associazione Ferrovie in Calabria e le agenzie di viaggio del territorio partner di Trenitalia che alla fine dell’incontro hanno realizzato un workshop per offrire supporto alle scuole nell’organizzazione di dettaglio dei viaggi.