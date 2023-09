Calabria, la Conferenza Episcopale conferma il progetto: “L’Istituto Teologico metterà insieme i migliori docenti”

Nel salone dell’arazzo del Museo diocesano della splendida città di Gerace, per la prima volta, si è svolta la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Calabra.

I vescovi della Calabria, accolti dall’ordinario S.E. Mons. Francesco Oliva, in apertura di seduta hanno ricevuto la gradita visita del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, che, prima di assumere il suo nuovo incarico quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha voluto salutare i vescovi e felicitarsi per il cammino che la Chiesa di Calabria si sforza di fare ogni giorno impegnandosi nel campo dell’educazione e della lotta contro la ’ndrangheta. I vescovi hanno espresso i loro auguri per il nuovo incarico e assicurato la loro preghiera.

Dopo la preghiera dell’Ora Media, Mons. Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione, ha aiutato i presuli a riflettere sul progetto di rafforzamento del nuovo Istituto Teologico Calabro, una nuova istituzione che, mettendo insieme i migliori docenti di Teologia presenti in Calabria, possa garantire una solida formazione per i futuri presbiteri della regione. Mons. Pagazzi, per aiutare il processo iniziato dai vescovi, ha indicato tre aspetti che stanno a cuore a Papa Francesco: la lettura realistica dell’attuale situazione, la lettura in prospettiva e il coraggio.

