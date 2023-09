Si torna in classe in Calabria tra entusiasmo e realismo. La ds Bevilacqua: “Criticità ma anche punti di forza”

È iniziato all’insegna dell’allegria e dell’entusiasmo l’anno scolastico a Vibo Valentia. Tra gli istituti più importanti della città c’è il liceo scientifico Giuseppe Berto guidato dalla dirigente Licia Bevilacqua. PNRR, post-Covid e ruolo della scuola come motore propulsivo di valori ed insegnamenti educativi e non solo cognitivi, sono stati i temi sui quali si è’ soffermata la dirigente ai nostri microfoni stamattina. E non è mancato il saluto alle classi con sorrisi e pacche sulle spalle, come è avvenuto nella 5E, una delle tante classi pronte a portare gli studenti e le studentesse verso la conclusione del loro percorso scolastico in vista degli esami di maturità.