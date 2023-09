Da Oxford in Calabria, il luminare Gottlob ha scelto l’Unical. E' il massimo esperto di Intelligenza Artificiale

L’Università della Calabria punta sempre più in alto e tende a espandere il proprio sapere. Mentre nei giorni scorsi, ha preso il via il progetto “Open Incubator” che porta l’Università della Calabria nel centro storico di Cosenza, da ieri un altro luminare varca la soglia dell’ateneo di Arcavacata.

Sono pochi gli scienziati di fama internazionale che hanno contribuito a sviluppare significativamente il mondo dell’informatica, dall’Intelligenza artificiale alla logica, alla teoria delle basi di dati: uno di questi è certamente Georg Gottlob, professore di Informatica alla prestigiosa Università di Oxford e “Fellow” del St John’s College di Oxford. Lo scienziato austriaco ha deciso di rispondere alla call dell’Unical per il reclutamento di docenti di chiara fama, mostrandosi interessato ad avere una cattedra nell’ateneo calabrese, che occuperà dalla fine di quest’anno. Prima, però, lo scienziato ha accettato l’invito come ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Unical, che si terrà il 15 settembre, con una lectio magistralis dal titolo “Intelligenza e Ignoranza Artificiale”.

Per il rettore Nicola Leone sarà anche l’occasione di presentare il professore alla comunità accademica. La decisione di Gottlob di rispondere alla call lanciata dall’Unical è stata certamente influenzata dal fatto che alla guida dell’ateneo ci sia il collega Nicola Leone, con il quale ha condiviso collaborazioni e pubblicazioni scientifiche di alto prestigio. Dal 1994 al 2000 hanno lavorato insieme nello stesso dipartimento al Politecnico di Vienna, stabilendo una intensa collaborazione scientifica che si è rafforzata nel tempo, coinvolgendo tanti altri ricercatori calabresi. Gottlob è infatti coautore con numerosi docenti Unical in ben 104 pubblicazioni, con citazioni in più di 7000 ricerche.

«Sono davvero felice – ha detto il rettore Nicola Leone - che uno scienziato di altissima levatura professionale come Georg Gottlob abbia accettato l’invito ad entrare nella nostra comunità accademica. Il suo arrivo rappresenta un’opportunità unica per gli studenti che potranno ascoltare i suoi insegnamenti, e per dottorandi e ricercatori».