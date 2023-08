L’inverno demografico “gela” pure le aule degli istituti della Calabria

Assieme alle culle si svuotano anche i banchi calabresi. Dal 14 settembre nelle aule delle nostre scuole saranno impegnati 3.143 alunni in meno rispetto allo scorso anno scolastico, che tradotto in classi significa 69 classi tra Pollino e Stretto. Ma con differenza tra le varie province. A perdere più alunni sarà Reggio con 1.176 studenti in meno rispetto all’anno scolastico ‘22/’23, che si tramutano in una perdita di 32 classi. A seguire il Cosentino con -1.012 alunni che significa 29 classi in meno. Terzo posto in condominio tra i “perdenti” per Vibo e Crotone: entrambi meno 491 alunni che diventano meno ventidue classi per Vibo, ma tre classi in più per Crotone. Segno positivo su tutta la linea per la provincia di Catanzaro che mostra un salto positivo di 27 alunni e + undici classi.

Sulla base di tali dati l’Ufficio scolastico regionale ha proposto una ripartizione dell’organico docenti che presenta circa la metà dei posti non consolidati (Organico di fatto) rispetto al precedente anno scolastico. Nei dettagli: Cosenza 9.089 posti in Organico di diritto (Consolidati) e 156 in Organico di fatto (Non consolidati). Reggio Calabria 6.917 posti in Organico di diritto e 86 in Organico di fatto, Catanzaro 4.752 posti in Organico di diritto e 62 in Organico di fatto. Crotone 2.540 in Organico di diritto e 25 in Organico di fatto, Vibo 2.326 in Organico di diritto e 28 in Organico di fatto.

Notizie positive per il Sostegno che registra un incremento di 241 posti a livello regionale sull’Organico di diritto. In provincia di Cosenza 1.559 (+ 56), a Reggio Calabria 1.355 (+55), a Catanzaro 849 (+73), a Crotone 448 (+47), a Vibo Valentia 551 (+10). I posti di potenziamento rimangono invariati. Nelle scorse settimane ci sono stati prima un’importante ondata di trasferimenti e poi di assegnazioni e utilizzazioni, quindi molte cattedre sono già state occupate e non sono a disposizione per gli incarichi annuali ai precari delle Gps. Ieri sono state pubblicate le nomine nel Cosentino, oggi attese a Crotone e Reggio.

