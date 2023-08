La "staffetta" di Camper fa tappa in Calabria: alla scoperta di cibo e tesori nei borghi più suggestivi

Nella settimana dal 21 al 25 agosto, alle 12.25 su Rai 1, la famiglia di Camper torna in Calabria per continuare a scoprire tutte le sue meraviglie. In studio, Marcello Masi, accompagnato dal team di esperti di Camper, si occuperà di cucina, di consigli medici e ricerca. Insieme a lui ci saranno numerosi ospiti: tra questi il giornalista Ernesto Assante e la conduttrice e giornalista Manuela Moreno.

Monica Caradonna andrà alla scoperta della tradizione enogastronomica locale e sarà a Cirò per assaggiare vini tipici, a San Giorgio Morgeto per l’olio, a Corigliano per le clementine, a Serra San Bruno per i funghi e a San Floro per scoprire i grani antichi.

Valentina Caruso e Maria Onori si occuperanno dei tesori artistici e archeologici e saranno a Capo Colonna, al Musaba di Mammola, alle Castella sull'Isola di Capo Rizzuto, a San Francesco di Paola e a Sibari. Elisa Silvestrin continuerà a mostrarci alcune delle spiagge più belle della regione e sarà a Crotone, Condofuri, Roseto Capo Spulico, Soverato, Gizzeria e Pizzo.

Francesco Gasparri si avventurerà nel parco della Sila e lungo il cammino di San Francesco. Percorrerà, inoltre, i sentieri delle cascate di San Nicola a Caulonia, del Lago Arvo e del Monte Botte. Lorenzo Branchetti continuerà a scoprire alcuni dei borghi più suggestivi della regione e sarà a Squillace, Gerace, Rossano, San Floro e Pizzo. Da non perdere Fabrizio Nonis con i suoi consigli per cucinare una perfetta braciola di maiale alle ciliegie e lo sfizioso involtino tricolore. Non mancherà il racconto delle sagre e feste di paese: questa settimana Annalisa Baldi sarà in Salento per la Sagra Te Lu Rano e a Taranto per il Palio.