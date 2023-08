Le spiagge più belle della Costa degli Dei: alla scoperta della baia di Grotticelle a Capo Vaticano

Nella seconda puntata del nostro viaggio dedicato alle spiagge più belle ed incontaminate della Costa degli Dei vi portiamo a Capo Vaticano. E se vai a Capo Vaticano non puoi non menzionare la baia di Grotticelle con le sue tre spiagge tutte da vivere. Seppur in estate la principale spiaggia sia molto affollata e presidiata da lidi ed ombrelloni che spesso non mantengono una distanza adeguata tra loro, ci sono le altre due spiagge (raggiungibili a piedi) che offrono la possibilità di immergersi in un vero e proprio ecosistema ricco e variegato ideale per fare immersioni subacquee e osservare il fondale e la fauna marina facendo snorkeling. Non c’è il pienone che ci si aspettava, il caro prezzi incide anche qui ma sono comunque tanti i turisti che hanno scelto Grotticelle in questi giorni di Ferragosto: ascoltiamone alcuni. Ma a Capo Vaticano ci sono tantissime altre spiagge e nelle prossime puntate vi porteremo in altri luoghi della zona a partire dalle spiaggette di Praia di Fuoco che per ora vi facciamo vedere dall’alto ammirando uno straordinario panorama dal belvedere dei cannoni.