Incontro di arti marziali miste tra Musk e Zuckerberg, Occhiuto candida la Calabria come location

”A me l’idea di un ‘combattimento’ tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, sulla sfida in un incontro di arti marziali miste che si svolgerà in Italia. "Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per rievocare la storia millenaria delle civiltà più antiche, per fare beneficienza, e per promuovere il territorio. Questa mattina ho sentito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed ho ufficialmente candidato la Calabria ad ospitare questo evento mondiale. La nostra Regione, la culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola - storiche, culturali e sociali - per poter raccogliere questa sfida”.

Osvaldo Napoli (Azione), calare sipario su vicenda penosa

«Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto candida la sua regione a ospitare la zuffa, o che altro sarà, fra due miliardari annoiati. Magari si svolgerà nella sala che ospita i bronzi di Riace, così che i due moderni lottatori possano riceverne stimoli maggiori? Occhiuto è un politico intelligente, ma anche a lui può scappare il piede dalla frizione». Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione, che aggiunge: «Al ministro Sangiuliano e alla presidente Meloni rivolgo un accorato appello: si può far calare il sipario su una vicenda penosa che trasforma la Nazione in un Paese di straccivendoli?».