Calabria a segno nell’ultima estrazione del 10eLotto. Nel concorso di martedì 11 luglio, come riporta Agipronews, centrate vincite per 40 mila euro: a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, un 9 è valso a un fortunato giocatore 20 mila euro, stessa cifra vinta ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, grazie a un 8 Doppio Oro. Nell'ultimo concorso del 10eLotto sono stati conquistati 25,8 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.