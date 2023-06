Estate 2023 in Calabria, tre piatti della tradizione da leccarsi i baffi

Calabria terra di buona cucina. Ecco tre piatti prettamente estivi da leccarsi i baffi. Semplici, facili da preparare con ingredienti sani e genuini.

Fiori di zucca ripieni

Ingredienti. Non occorrono dosi precise per la preparazione di questo piatto. Ma in base al numero di persone occorrono almeno 15 fiori di zucca, in questo rigorosamente presi a km 0 dall'orto. Poi occorrono delle alici (pulite e diliscate per l'uso), della mozzarella e del pomodoro fresco per il ripieno. Ovviamente per la pastella occorrono farina, del formaggio (parmigiano o pecorino), pepe nero e dell'acqua frizzante.

Preparazione. La preparazione è molto semplice: inseriamo in una ciotola la farina, con il formaggio, il pepe nero e aggiungiamo un pò di acqua frizzante quanto basta. Mescoliamo fino a raggiungere la giusta fluidità per la nostra pastella. Nel frattempo facciamo riposare e prepariamo i fiori di zucca inserendo nel fiore i pezzi di alici, la mozzarella tagliata a pezzi e il pomodoro tagliato a piccoli tocchetti. In una padella inseriamo l'olio, aspettiamo che sia bello caldo e inseriamo i nostri fiori di zucca pronti per essere fritti e dorati. Pochi minuti in padella e sono pronti. Adagiateli in un piatto con della carta scottex in modo tale da assorbire l'0lio in eccesso e il piatto è pronto da gustare. Un piatto genuino e succulento, vi si scioglierà in bocca e ne apprezzerete anche la croccantezza.

Melanzane ripiene

Ingredienti. Melanzane (700 g circa), salsa di pomodoro (300 g circa), pane macinato o mollica (50 g), carne macinata trita (300 g), una cipolla, vino bianco, olio evo, olive, pepe nero, basilico, sale, provola (150-200 g circa) o scamorza, o caciocavallo. Per chi non preferisce la carne, può preparare la variante della melanzane ripiene con il tonno.

Preparazione. Per arrivare a delle ottime e gustose melanzane ripiene occorre lavare le melanzane e asciugarle. Tagliate la melanzana a metà e potete scegliere di levare il gambo o di tenerlo intatto. Svuotate la melanzana della polpa e tagliatela a cubetti. In una padella mette l'olio e la cipolla tritata. Dopo un po' inserite la carne macinata, fate cucinare e sfumate con del vino bianco. Dopo un po' aggiungete la polpa delle melanzane e lasciate cuocere per qualche minuto. Nel frattempo preparate la mollica o il pane macinato insieme alla provola o al caciocavallo e aggiungete tutto in padella mescolando. A questo punto prendete le vostre melanzane e disponetele in una teglia ben oliata e in ognuna aggiungete il ripieno e completate passando del sugo di pomodoro sopra. Infornate per 30-40 minuti a 180° e servite il piatto ben caldo.

Pipi e patati

Ingredienti. Patate (possibilmente silane 1 kg) peperoni verdi e rossi 1 kg, salsa di pomodoro o pomodorini, olio evo 100 g

Preparazione. Utilizzate peperoni quelli rotondi piccoli: lavateli, asciugateli e togliete i semi tagliandoli in lunghezza. Tagliate anche in forma regolare le vostre patate e in abbondante olio evo inserito in padella mettete a cuocere i peperoni. Trascorsa una decina di minuti inserite anche le patate. Ricordate sempre di aggiungere del sale. Ad un certo punto (ma è una vostra scelta discrezionale) potete aggiungere o dei pomodorini o della salsa di pomodoro o semplicemente lasciare solamente i peperoni con le patate senza l'aggiunta di pomodoro. Mescolate ancora un po' e il piatto sarà pronto da servire. Una ricetta velocissima e gustosissima