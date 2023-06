A Catanzaro i licei scientifici della Calabria per una due giorni all'insegna dello sport

Da qualche giorno si sono spenti i riflettori su eventi sportivi promossi dall’Ufficio scolastico della Calabria. Si è trattato di una intensa due giorni, 6 e 7 giugno, all’insegna dello sport. Partiamo dal Meeting di atletica leggera. Il progetto, voluto dal coordinatore del Servizio per attività motorie, fisiche e sportive (Ufficio scolastico regionale per la Calabria), Rosario Mercurio, è giunto alla fase regionale. L’evento in questione si è svolto il 6 giugno negli spazi attrezzati dell’Istituto di istruzione superiore “Enrico Fermi” di Catanzaro, l’unico Liceo Sportivo della provincia di Catanzaro e scuola capofila dei licei sportivi della Calabria. Per l’occasione da tutta la regione sono accorsi i licei sportivi presenti sul territorio. L’IIS “E. Fermi”, il Liceo scientifico “Volta” di Reggio Calabria, il Liceo scientifico “Berto” di Vibo Valentia, l’IIS di Castrolibero: sono questi i nomi delle scuole della Calabria che hanno preso parte all’attesissimo meeting. Lo hanno fatto, con allievi e allieve del primo e secondo anno, misurandosi in salto in lungo, lancio del peso e corsa (60 m). Tra gli altri, gli alunni e alunne della scuola del quartiere Lido di Catanzaro, guidati dal professore di scienze motorie e discipline sportive Umberto Conforti, si sono classificati primi, sia per la categoria maschile sia per quella femminile, dalla classifica compensata in diverse specialità.

Non è tutto. Ieri ha chiuso i battenti pure il progetto regionale“Corri, Salta e Lancia” promosso dal coordinatore regionale Rosario Mercurio per propagandare l’atletica leggera a scuola. L’iniziativa “Atleticamente… sport” è rivolta a tutte le prime classi di tutti gli istituti superiori di secondo grado. L’intervento si è basato sulle attività motorie di base: corri, salta e lancia. Grazie alla qualificazione provinciale, tenutasi nel campo scuola dell’istituto guidato dalla dirigente Teresa Agosto, il liceo “Fermi” ha partecipato con la squadra femminile attestandosi questa volta al terzo posto: per età, ha conquistato il secondo posto la squadra femminile del liceo classico Galluppi di Catanzaro, il primo, invece, quella dell’IIS Castrolibero. Relativamente alla competizione maschile, il primo posto è andato al liceo scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria (il secondo, all’ITT “E. Scalfaro” di Catanzaro; il terzo, al Liceo scientifico Berto).

Inoltre, nel corso di queste competizioni, quattro allievi del Fermi (Babbini, Romano, De Feo, Bubbo) hanno avuto la possibilità di provare un’esperienza unica: come già accaduto nel corso della XV edizione delle “Convittiadi” di Catanzaro («competizione a carattere sportivo, che riunisce le delegazioni degli studenti delle Istituzioni Educative iscritte all’Anies, Associazione Nazionale Istituti Educativi Statali»), sono stati impegnati ufficialmente dal Csa Calabria nella veste di giudici arbitri, riuscendo con competenza a gestire tutte le misurazioni dei lanci, dei salti e il cronometraggio delle gare di corse.

Insomma, “Corri, Salta, Lancia”: sana attività fisica, tanto movimento e … non solo.