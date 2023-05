Indice di competitività, tra il Pollino e lo Stretto i dati peggiori in Italia

Ultima tra le regioni italiane per competitività, la Calabria è 220esima – su 234 – nel ranking stilato di recente dall’Unione europea (Direzione generale per la politica regionale e urbana). Nell’indice di competitività regionale (Rci 2.0) riferito al 2022 la regione è infatti ferma a un punteggio di 58,9 tornando così, di fatto, ai valori del 2016 (58,6). Sei anni fa era appena sopra la Sicilia, oggi invece dietro la Calabria ci sono solo regioni di Paesi dell’Est Europa (come Romania o Bulgaria) e della Grecia. Il balzo all’indietro registrato l’anno scorso è cristallizzato proprio nei numeri visto che nel 2019 l’indice era salito di quattro punti (62,5) rispetto alla rilevazione di tre anni prima.

L’indice di competitività regionale misura, con un ricco set di indicatori, la capacità di una regione di offrire un ambiente attraente per la vita e il lavoro di residenti e imprese.

La pubblicazione del Rci 2.0 è accompagnata da una serie di strumenti interattivi e grazie alle mappe navigabili è possibile andare nel dettaglio delle singole regioni. Fatta 100 la media Ue, l’indice misura la competitività di una regione attraverso tre sotto-indici (di base, efficienza e innovazione) che a loro volta sono articolati in undici indicatori (istituzioni, stabilità macroeconomica, infrastrutture, salute e benessere, educazione di base; istruzione superiore e formazione continua, efficienza del mercato del lavoro, dimensione del mercato; disponibilità tecnologica, business sophistication, innovazione).

