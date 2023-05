Eplibriamoci, il concorso dedicato ai ragazzi di 3° media fa tappa in Calabria

Organizzata dall’Ente Pro Loco Italiana, sezione regionale, farà tappa anche in Calabria il concorso “Eplibriamoci”, che a livello nazionale è coordinato dal presidente della Pro Loco di Acquaro, Giuseppe Esposito. Questo è stato archiviato lo scorso 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore indetta dall’Unesco, con la vittoria delle rendese Giovanna Maria Tancredi (su 543 elaborati esaminati) e con 2 mansioni speciali agli istituti comprensivi di Viggiano (Pz) e di Pisticci (Mt). Si tratta di un concorso letterario considerato come “una “palestra” in cui gli aspiranti giovani scrittori possono esercitare la loro arte, affinando lo stile della loro scrittura” e .che, in sole 2 edizioni, ha raggiunto , importanza e autorevolezza, tanto da volerne fare anche una sezione regionale, appunto, che ha coinvolto i ragazzi delle terze medie (tra cui 3 di Acquaro, 4 di Dasà e 3 di Arena). L’iniziativa è prevista per il prossimo 8 maggio, nella sala verde della “Cittadella”, dove avverrà la premiazione della vincitrice nazionale (che si aggiudica un voucher di 500 euro da spendere in libri e attività culturali e un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato) e saranno assegnati primo e secondo posto a livello regionale (riceveranno una targa realizzata sempre da Michele Affidato).

Impegnativo il tema cui sono stati chiamati a cimentarsi i ragazzi, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti e i naufragi che, ne abbiamo avuto contezza con il tragico episodio di Cutro, provocano stragi indescrivibili e inaccettabili: “Le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse?”. “Urla” a cui i ragazzi hanno saputo rispondere con contributi di vera solidarietà, come solo l’innocenza dell’età sa fare (i bambini fanno “ooh”!, dovrebbero impararlo a fare anche i grandi). Alla manifestazione saranno presenti il dirigente tecnico Usr Calabria, Pasquale Zaccaria, il maestro orafo Michele Affidato, il consigliere regionale Domenico Giannetta, il responsabile commissione “Eplibiriamoci” Calabria, Giovanni Porcelli, i presidenti Epli nazionale e Calabria, Pasquale Ciurleo e Giuseppina Ierace, il responsabile nazionale del progetto, Giuseppe Esposito, e il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso. Prima di loro gli studenti delle scuole calabresi, veri protagonisti di un evento culturale destinato ancora a far parlare di sé, poiché, in occasione del maggio dei libri, organizzato dal “Centro per il libro e la cultura”, si protrarrà per tutto il mese in corso. Un plauso, dunque, a Epli, nazionale e regionale, e a quanti hanno dato il loro fondamentale contributo a un’iniziativa volta a far crescere i giovani nei principi della lettura, della scrittura e, più in generale, della cultura: concimi che aiutano la mente a crescere sana.

