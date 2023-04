Calabria, assegnate le Stelle al Merito del Lavoro 2023 a 25 nuovi lavoratori

La Stella al Merito del Lavoro è una onorificenza che il Presidente della Repubblica conferisce con proprio Decreto, su proposta del Ministro del Lavoro, ogni anno, il primo maggio, in occasione della Festa del Lavoro, a quei lavoratori dipendenti che vengono considerati “testimoni di dedizione e professionalità”, in quanto portatori e sostenitori di alti valori morali, esempio concreto di competenza e di capacità innovativa.

Sono 25 i nuovi “Maestri del Lavoro” in Calabria insigniti per l’anno 2023. A comunicarne i nomi è il console regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro Francesco Saverio Capria.

Le Stelle al Merito sono state così distribuite nelle cinque province calabresi: sette a Catanzaro: Candelieri Antonio (Vallefiorita), Curto Pietro (Catanzaro), Gabriele Tommasino (Catanzaro), Guzzo Lucia (Catanzaro), Palmieri Agostino (Lamezia Terme), Selvaggio Rosarita (Catanzaro), Tolomeo Roberto (Borgia); altre sette a Reggio Calabria: Franzò Laura (Reggio Calabria), Genovesi Alfonso (Palmi), Gullì Salvatore (Gioia Tauro), Longo Stella (Reggio Calabria), Nassera Leonardo (Reggio Calabria), Surace Lorenzo (Reggio Calabria), Verduci Nicola (Lazzaro -Motta San Giovanni); cinque a Cosenza: Ciacco Francesco (Mendicino), Copani Giuseppe (Cosenza), Greco Antonio (Figline Vigliaturo), Guarasci Giuseppe (Rende), Muoio Claudio (Castrolibero); cinque anche a Crotone: Bevilacqua Pina (Cotronei), Caligiuri Leonardo (Crotone), Cammariere Daniela Francesca Antonia (Crotone), Comito Antonio (Casabona), Sacco Vincenzo (Rocca di Neto); una a Vibo Valentia: Nanìa Massimiliano.

Quest’anno, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, la consegna delle onorificenze avverrà nel mese di dicembre a Roma in occasione dei 100 anni dall’istituzione in Italia della “Stella al Merito del Lavoro”.

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo la proposta del presidente della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, Elio Giovati, a presiedere la cerimonia solenne del Centenario della Stella, alla presenza di tutte le autorità dello Stato, durante la quale sarà deposta una corona di fiori al Monumento ai Caduti davanti alla sede dell’Inail.

Alla presenza del Capo dello Stato e dell’intero Consiglio nazionale della Federazione, saranno consegnate al Quirinale le Stelle al Merito del Lavoro del 2023 ad una rappresentanza di neo Maestri proveniente da tutte le regioni d’Italia. Contemporaneamente alla cerimonia al Quirinale, in tutti i capoluoghi di regione i prefetti, alla presenza dei rappresentanti regionali dei Maestri del Lavoro, consegneranno le Stelle ai nuovi Maestri dei relativi Consolati provinciali.

Per l’occasione, con le Poste Italiane si sta progettando l’emissione di un francobollo, con speciale annullo, da dedicare ai 100 anni della “Stella”. Si prevede inoltre, la presenza di una rappresentanza di studenti e insegnanti che in questi anni hanno lavorato sui grandi temi della sicurezza sul lavoro, dell’etica, delle nuove professioni.

